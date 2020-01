Campo “Elezione Gelsomino buona notizia”

, rappresentato da un imprenditore che ha mostrato capacità ed equilibrio tanto in azienda che alla guida della Confcommercio”.

Lo dice in una nota Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“D’altronde, il suo immediato invito alla partecipazione corale alla manifestazione organizzata da Libera contro le mafie che strangolano il capoluogo e la Capitanata testimonia la genuina sensibilità sociale con cui, ne sono certo, eserciterà una funzione strategica non solo per le imprese”.

“La Regione Puglia avrà in Damiano Gelsomino un interlocutore attento ai programmi di sviluppo infrastrutturale della provincia di Foggia, quelli già in essere e quelli in fase di progettazione, ed un’intelligente sostenitore delle innovazioni, tracciate e da tracciare, necessarie ad alimentare le buone idee imprenditoriali e ad attrarre gli investimenti sani necessari alla creazione di buona occupazione. La comune origine manfredoniana e la consolidata amicizia personale incrementano soddisfazione e orgoglio per il nuovo e prestigioso traguardo raggiunto”.