“Detenzione vertici clan Li Bergolis non ha inficiato operatività e pericolosità”

Roma. “(..) lo stato detentivo dei vertici del sodalizio non aveva inficiato l’operatività, lapericolosità e la supremazia criminale della medesima associazione, che siesprimeva in ogni settore della vita economica, sociale e amministrativa delterritorio di riferimento“.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Matteo Li Bergolis, Monte Sant’Angelo 05.02.1973, contro un’ordinanza del febbraio 2019 del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo presentato – dal ricorrente dell’uomo – contro il decreto del 14 dicembre 2017, con il quale il Ministro della giustizia ha prorogato di due anni la sospensione dell’applicazione delle regole di trattamento negli istituti previsti dall’Ordinamento penitenziario.

FOCUS

Nell’atto oggetto del ricorso, il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato “che, dalla lettura del decreto impugnato, risultava acclarato lo spessore criminale di Li Bergolis, quale esponente di primo piano dell’omonima famiglia mafiosa di Monte Sant’Angelo, definita anche clan dei Montanari, egemone nell’area garganica e, per anni, impegnata in una faida con l’associazione per delinquere di tipo mafioso contrapposta (clan dei Primosa-Alfiero), che aveva prodotto una serie di omicidi e che aveva visto vincente il clan di appartenenza del detenuto“;

che “la Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 15 luglio 2010, definitiva il 4 ottobre 2011, aveva confermato il carattere di mafiosità dell’associazione per delinquere di appartenenza del detenuto, che era stato condannato alla pena di anni ventisei, mesi sei di reclusione; che nel provvedimento impugnato si evidenziava l’ascesa del c.d. clan dei Montanari, che da fenomeno malavitoso rurale si era trasformato in una struttura più moderna, dedita al traffico di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alle estorsioni; che già nella precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 12 maggio 2016 si era messa in evidenza la posizione di vertice rivestita dal detenuto in seno all’organizzazione criminale, sin dalla sua giovane età, e la partecipazione dello stesso anche a delitti particolarmente gravi, come la condanna per tentato omicidio del 1993, rivestendo il ruolo di diretto collaboratore del capo dell’organizzazione, il fratello Armando Li Bergolis.

Inoltre che “l’istruttoria compiuta al fine di vagliare l’ulteriore proroga del regime speciale ex 41 bis Ord. pen. aveva messo in luce come lo stato detentivo dei vertici dell’organizzazione non aveva inficiato l’operatività, la pericolosità e la supremazia criminale del sodalizio, che si esprimeva in ogni settore della vita economica, sociale e amministrativa del territorio di riferimento; che il detenuto non aveva manifestato alcuna volontà di dissociarsi dall’organizzazione di appartenenza, ovvero di collaborare con la giustizia; che la relazione comportamentale inviata il 26 febbraio 2019 dalla Casa circondariale di Novara evidenziava una serie di provvedimenti disciplinari che avevano riguardato Li Bergolis, dal 2014 al 2018, per inosservanza di ordini, atteggiamenti offensivi, passaggi di oggetti non consentiti, per minacce (in forza delle quali era stato denunciato il 6 novembre 2015) e promozione di disordini“;

Che “nel febbraio 2016 era stato oggetto di una grave sanzione disciplinare per un alterco con un altro detenuto; che molte missive relative al detenuto erano state trattenute e si trovavano in fase di valutazione in ragione del loro contenuto criptico; che i colloqui e gli scambi epistolari con i congiunti, ai quali era legato dal doppio vincolo familiare-mafioso, erano stati utilizzati per ricevere aggiornate informazioni su quanto accaduto nel territorio di riferimento dell’omonima associazione criminale; che era irrilevante la doglianza sollevata dalla difesa circa il fatto che il decreto si fondava su fatti e condanne relative a reati risalenti nel tempo, in quanto tale argomentazione non trovava alcun riscontro nella normativa attuativa del regime detentivo speciale; che, pertanto, non risultava alcun segno concreto di ravvedimento o di dissociazione del detenuto, che non aveva mostrato alcun reale interesse per la collaborazione con la giustizia“.

Il ricorso presentato dal legale dell’uomo: “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale”

Contro quanto indicato, il legale del ricorrente aveva denunciato “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 41 bis Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente distinto la prova dell’attualità del collegamento del detenuto con l’organizzazione per delinquere di tipo mafioso con l’attualità di concreti contatti tra l’interessato ed esponenti esterni della predetta associazione”.

“Il ricorrente evidenzia come tale impostazione sia lontana dalla ratio della normativa, posto che è impossibile fornire elementi oggettivi sintomatici della cessata fidelizzazione del detenuto al clan di appartenenza. L’ordinanza impugnata, pertanto, non avrebbe valutato dati oggettivi, ma si sarebbe limitata a fornire una valutazione morale e soggettiva del detenuto“.

Valutazione opposta della Corte di Cassazione, come dall’atto.

