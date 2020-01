Foggia, alla Poste con documento falso: arrestato

Gli agenti della Sezione di Polizia Postale di Foggia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 38 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 497 bis c.p. “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”.

IL LIBRETTO. Il 38enne si è presentato nella mattina dell’8 gennaio, presso l’Ufficio Postale “FG4” di Foggia per compiere delle operazioni di sportello. In particolare richiedeva l’aggiornamento del proprio libretto postale cointestato con la sua ex compagna, esibendo un documento contraffatto. L’operatore di sportello, nutrendo dubbi sulla veridicità del documento presentato, ha chiesto l’intervento degli agenti della locale Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni che, intervenuti sul posto, hanno accertato la contraffazione del documento, sottoponendolo a sequestro.

AI DOMICILIARI. L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della locale Procura della Repubblica che ne ha disposto gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori.