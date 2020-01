Foggia. Condanne Abbruzzese, Moretti e Valletta: Cassazione conferma

. Con atto di recente pubblicazione, la Corte diha dichiarato inammissibili i ricorsi di Francesco, Foggia 30.03.1977, Alessandro, Foggia 30.12.1991, Nicola, Cerignola 03.07.1986, contro una

Con l’atto indicato, la Corte d’Appello barese – in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari emessa il 26 luglio 2017 a seguito di giudizio abbreviato – aveva condannato:

– Abbruzzese Francesco alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 4.800,00 di multa, in ordine a 2 reati di porto e detenzione illegale di armi, aggravati dalla connessione con l’attività mafiosa; al reato di furto aggravato; 4 reati di resistenza a un pubblico ufficiale;

– Moretti Alessandro alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, in ordine a 4 reati di reati di porto e detenzione illegale di armi, aggravati dalla connessione con l’attività mafiosa; al reato di porto illegale di armi, aggravato dalla connessione con l’attività mafiosa; al reato di furto aggravato; al reato di resistenza a un pubblico ufficiale;

– Valletta Nicola alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in ordine ai reati di porto e detenzione illegale di armi, aggravati dalla connessione con l’attività mafiosa; al reato di ricettazione.

“Tutti i reati sono stati commessi fino al 27 gennaio 2016 a Foggia”, è riportato nell’atto.

I tre imputati avevano rinunciato ai motivi di appello sulle questioni di diritto e di merito, ad eccezione di quello inerente alla rideterminazione e riduzione della pena inflitta.

“In particolare – osserva la Cassazione – i ricorrenti non tengono conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale, in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., per la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo e le modalità dell’azione le pene previste dalla sentenza di primo grado andavano diminuite, nella misura evidenziata nelle premesse in fatto. Il giudice di secondo grado ha adottato tale decisione a seguito della valutazione dell’intensità del dolo, dei motivi a delinquere, del carattere dei colpevoli, delle risultanze del certificato penale del casellario giudiziale, della condotta e della vita degli imputati antecedente al reato, della condotta contemporanea e il susseguente, e delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale degli imputati“.

“Il Collegio (della Cassazione,ndr) ritiene che il giudice di merito abbia fornito idonea motivazione in merito al provvedimento adottato relativo alla dosimetria della pena. I ricorsi, infatti, si limitano a prospettare censure prettamente fattuali, con cui si chiede una nuova valutazione di merito dei criteri ex art. 133 cod. pen., inammissibile in tale sede“.