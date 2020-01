Foggia ha un cuore enorme. La criminalità nulla (fotogallery)

(ANSA) – FOGGIA, 10 GEN – Un fascio di rose rosse è stato lasciato in viale Candelaro a Foggia, all’altezza del civico 27, dove il 2 gennaio scorso è stato ucciso il commerciante d’auto Roberto D’Angelo. Da qui tra circa un’ora partirà il corteo contro le mafie organizzato da Libera di don Ciotti.

Lentamente cominciano ad arrivare le tante persone che hanno aderito all’iniziativa intitolata ‘Foggia Libera Foggia’, promossa per rispondere all’escalation criminale nei primi giorni dell’anno: tre incendi, a due bar e una macelleria; l’omicidio di D’Angelo; e l’attentato dinamitardo all’auto del manager sanitario Cristian Vigilante, testimone in un’indagine contro la mafia foggiana.

Al corteo hanno annunciato la propria presenza anche la ministra Teresa Bellanova, il governatore pugliese Michele Emiliano, magistrati, sindacalisti, politici e studenti.

LA NOTA STAMPA. Contro la violenza mafiosa bisogna schierarsi. “Foggia libera Foggia” è la mobilitazione promossa da Libera per rispondere alla violenza criminale che ha contrassegnato l’inizio del nuovo anno. È un invito alla partecipazione di tutti: cittadini, associazioni, sindacati, amministratori, mondo della Chiesa: nessuno deve sentirsi escluso.

Il raduno della mobilitazione è previsto venerdì 10 gennaio, alle ore 15.00, a viale Candelaro n.27, luogo dell’ultimo omicidio verificatosi. Non sono previsti altri luoghi di raduno iniziale, data l’importanza di partire unitariamente e per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Dopo la partenza, il corteo attraverserà via San Severo, piazza Sant’Eligio, via della Repubblica, via Arpi; passerà quindi davanti alla Cattedrale per imboccare piazza XX Settembre, proseguire su corso Cairoli e concludersi in via Lanza.

“Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire una comunità libera dalle mafie!”.

