Foggia, sventati due tentativi di furti: rinvenuti 22 veicoli rubati

Nei giorni scorsi sono stati sventati due furti di particolare entità e recuperati numerosi veicoli rubati.

In particolare, nella tarda serata di domenica scorsa, ignoti si sono introdotti in uno stabilimento industriale sito sulla Strada Statale 673. L’azione dei malviventi ha fatto scattare l’allarme per l’indebita intrusione. Sul posto si recavano prontamente i Poliziotti i quali constatavano che ignoti avevano danneggiato tre automezzi pesanti, di elevato valore commerciale, manomettendone i sistemi di accensione nel tentativo di asportarli. L’antifurto ed il pronto intervento degli Agenti hanno messo in fuga i ladri e gli automezzi sono stati riconsegnati al rappresentante legale della ditta proprietaria.

Qualche giorno prima, esattamente la sera di venerdì scorso, giungeva una analoga segnalazione di furto all’interno di una officina meccanica ubicata a ridosso di Viale Fortore. Le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso la presenza di tre individui incappucciati, che, dopo essersi introdotti furtivamente nell’officina, forzandone la porta d’ingresso, provvedevano a rastrellare vari attrezzi da lavoro caricandoli su un’autovettura e su un carro attrezzi. Anche in questo caso il tempestivo arrivo di personale di un Istituto di Vigilanza e dei Poliziotti metteva in fuga i ladri i quali abbandonavano sul posto la refurtiva e gli automezzi che volevano rubare.

Nel quadro dei medesimi servizi di controllo del territorio, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno rinvenuto, nei giorni scorsi e in varie zone della città di Foggia, ben 22 veicoli tutti provento di altrettanti furti avvenuti precedentemente. Si tratta prevalentemente di autovetture, alcune delle quali acquistate da poco. Sono stati ritrovati anche un trattore agricolo, un furgone commerciale e una motocicletta. Dopo gli accertamenti di rito, i suddetti veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, alcuni dei quali hanno ringraziato i Poliziotti per l’attività svolta.