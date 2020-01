Landella “Auguri al nuovo presidente CCIAA Damiano Gelsomino”

“Al nuovo presidente della Camera di Commercio, Damiano Gelsomino, formulo, a titolo personale ed istituzionale, i miei più sinceri auguri di buon lavoro e le mie congratulazioni per l’importante e prestigioso incarico che gli è stato conferito alla unanimità.

Le sfide che attendono Gelsomino sono molteplici ed esaltanti, tanto più perché incrociano un frangente strategico per lo sviluppo del territorio e della sua economia. L’esperienza maturata dal nuovo presidente sarà fondamentale per affrontarle nel modo giusto ed anche per costruire sintonie e collaborazioni istituzionali sempre più decisive per il futuro di Foggia e, più in generale, dell’intera Capitanata. Il Comune di Foggia, come sempre, assicurerà al nuovo presidente della Camera di Commercio il massimo della collaborazione nell’interesse del territorio.

Un grazie va al suo predecessore, Fabio Porreca, per l’attività svolta negli anni della sua presidenza, in cui è stato sempre in prima fila, con intelligenza e grande senso di responsabilità, nelle vertenze e nei dossier più importanti e delicati e con il quale l’Amministrazione comunale ha sempre avuto un proficuo e positivo dialogo”.