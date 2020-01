“Libera contro le mafie”. Ordine TSRM PSTRP di Foggia: Presente!

“Bisogna schierarsi come cittadinanza responsabile e valorizzare il lavoro di resistenza delle tante realtà di quel territorio che provano a costruire percorsi di bellezza e di cambiamento. Bisogna schierarsi per chiamare il male per nome e non girarsi dall’altra parte, perché il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi assiste senza fare nulla per contrastarlo”. – Don Luigi Ciotti-

Noi dell’Ordine delle Professioni Sanitarie tecniche, riabilitative e della prevenzione della Provincia di Foggia siamo fortemente convinti di queste parole, ma ancor di più siamo consapevoli che la sanità non è stata esclusa da atteggiamenti di stampo mafioso: concorsi e bandi di gara truccati, favoritismi nelle liste d’attesa, abuso di professione… argomenti a cui siamo sensibili e che da anni cerchiamo di contrastare con il nostro coraggio e impegno.

La mobilitazione sociale dell’Ordine di Foggia si inserisce all’interno delle iniziative che sul tema sono state intraprese dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM PSTRP: il protocollo di collaborazione sottoscritto nel marzo 2017 con la rete di Illuminiamo la salute; i progetti Codice etico comune ed EtiCare: il primo per la definizione di un codice etico in cui si riconoscano tutte le 19 professioni afferenti all’Ordine TSRM PSTRP, il secondo per la sensibilizzazione dei professionisti ai temi dell’integrità e dell’etica facendo, da una parte, opera di prevenzione alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose e dall’altra, promuovendo le buone pratiche.

Inoltre abbiamo pensato e sviluppato un’applicazione per smartphone che permetta la segnalazione in maniera anonima di abusi o forme di corruzione in ambito sanitario.

Ci uniremo alla manifestazione a Foggia di “Libera contro le mafie” il 10 gennaio 2020 per dare voce ai professionisti che ogni giorno lottano per una sanità più giusta ed equa e per tutti quei pazienti vittime di prevaricazioni o illeciti.

Vi aspettiamo numerosi: serve il vostro aiuto e coraggio, non solo il 10 gennaio!

L’Ordine TSRM e PSTRP di Foggia