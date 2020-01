Manfredonia, sequestrato lido Capolinea

Posto sotto sequestro dai militari della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Manfredonia, il lido “Capolinea” tra i più in vista di quelli che si affacciano sulla spiaggia di Siponto. Un sequestro “di iniziativa e preventivo” per la mancata rimozione dei manufatti della struttura balneare che comprendeva anche un ristorante, nei termini fissati dalla normativa, vale a dire 31 ottobre.

“Di parte della struttura” precisa Giuseppe La Torre, contitolare del lido ed ex assessore dell’ultima amministrazione comunale di Manfredonia. “Quella che era rimasta – specifica – dopo che avevamo smontato 110 metri quadri dei circa 200 complessivi, valer a dire la parte operativa della struttura. Erano rimasti i servizi, vale a dire cucina, i bagni, gli allacci del gas, i quadri elettrici: servizi tecnici che da soli, senza le parti già smontate, non significano niente”.

Le normative vigenti non contemplano distinguo tra le varie parti della struttura turistico-balneare, eppertanto al controllo dei preposti all’applicazione della legge quel lido è apparso ancora in piedi sia pure parzialmente, oltre il prescritto termine del 31 ottobre. Di qui il sequestro. Una regola alla quale si sono attenuti tutti gli altri lidi balneari operanti lungo il litorale da Siponto a Manfredonia. Quasi tutti, viene osservato da più parti. Ci sono infatti lidi che hanno strutture anche in muratura sulla spiaggia ma che non sono soggette a quella regola. Impianti turistico-balneari ben oltre il concetto di lido balneare risalenti a prima che intervenissero norme regolanti l’occupazione del demanio pubblico e che hanno finito per costituire un fronte che ha stravolto completamente l’ambiente escludendo definitivamente la vista del mare. Pertanto ben siano arrivate normative che razionalizzino l’accesso al demanio pubblico e ne preservino la bellezza del paesaggio. Norme tuttavia che contemplano distinzioni a seconda della caratterizzazione ambientale del tratto di spiaggia.

Il lido “Capolinea, ad esempio, sorge su un tratto di arenile ricadente a ridosso della pineta di Siponto che costeggia la spiaggia che pertanto va salvaguardata e dunque i manufatti eretti vanno rimossi a fine stagione estiva contrariamente ai lidi attigui ma ricadenti nel tratto classificato “costa urbana”. Da tale normativa sono esclusi i lidi militari dell’esercito e della aeronautica che occupano anche parte della pineta. Arbitro della situazione è la Soprintendenza ai beni ambientali che, normativa alla mano, interviene drasticamente.

Il problema dei lidi “monta e smonta” non è solo di Manfredonia ma tocca i titolari delle strutture disseminate sul litorale di tutta la Puglia i quali richiamando un protocollo d’intesa con la Regione che prevedeva l’ammissibilità delle istanze di mantenimento dei lidi, si sono rivolti al Tar che sistematicamente ha respinto i ricorsi riproposti poi al Consiglio di Stato che con sentenza dei giorni scorsi ha stabilito che la Regione non ha alcun potere di esprimersi sul mantenimento delle strutture balneari che ricadono invece nelle competenze del ministero di beni culturali e cioè della Soprintendenza, e dunque i lidi vanno smontati a ottobre.