Manfredonia, “teppistelli” distruggono parco giochi: denuncia – querela

. ”In merito all’increscioso caso che vede protagonisti i piccoli teppistelli che hanno demolito buona parte delle strutture fisse del parco giochi “Diana” in Piazzale Brunelleschi a Manfredonia, affidato in gestione a questa associazione, il Presidente della stessa, come già anticipato nel post circolato ieri su vari social, in cui si denunciava pubblicamente il bieco atto vandalico, oggi ha provveduto a formalizzare la segnalazione agli organismi competenti che a loro volta provvederanno a risalire ai rei attraverso raccolta di testimonianze e reperendo filmati ed altre elementi utili alle indagini.

Le chiediamo dunque di diffondere, anche per una valenza sociale, il presente comunicato, che serva da monito a quanti ancora non avessero imparato la lezione: riguardo a quanto accaduto ieri sera i responsabili saranno presto identificati e verranno presi gli opportuni provvedimenti.

Pertanto se nel frattempo qualcuno dei soggetti coinvolti (o anche adulti, genitori e garanti degli stessi) si fosse ravveduto, (o nel caso dei genitori, venuto a conoscenza dell’accaduto), e volesse contribuire a rimediare alla pessima condotta, l’associazione AVS Sant’Orsola è pronta ad accettare le scuse e a trovare una soluzione di comune accordo, evitando conseguenze ulteriormente spiacevoli. In caso contrario si procederà per le vie legali e andremo a fondo alla questione finché qualcuno non pagherà per i danni causati all’intera comunità sipontina.

Stavolta non si fanno sconti, lo dobbiamo ai bimbi ai quali è stato sottratto indebitamente e vilmente la possibilità di divertirsi e a tutta la gente per bene”.

Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano il dr. Salvatore Mazzamurro, referente dell’AVS SANT’ORSOLA.