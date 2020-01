Opus: aderiamo alla manifestazione #LIBERAFOGGIALIBERA

Il Presidente Carlo Rubino e il Consiglio Direttivo dell’OPUS invitano tutti a partecipare all’iniziativa.

Quella che si combatte oggi, è una guerra contro un nemico nascosto che può celarsi dentro ognuno di noi “la mentalità mafiosa” come diceva Don Puglisi. Ognuno di noi può macchiarsi di questa colpa anche inconsapevolmente con l’indifferenza, l’omertà, la rassegnazione, la disinformazione e l’ignoranza. Le nostre armi sono la sensibilizzazione, la cultura, la compassione, l’informazione, l’educazione alla cittadinanza e la resilienza. Quale migliore occasione come quella di oggi per denunciare la mafia in tutte le sue forme per riconquistare una città che merita di essere liberata da questa piovra. Il mio auspicio è che tutti possano partecipare alla manifestazione, dando il loro prezioso sostegno a una delle cause più importanti per Foggia di cui l’Associazione Libera , che si fa portavoce.