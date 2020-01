Pd Manfredonia “Domenica 12 gennaio il voto per le primarie”

Potranno votare tutti i cittadini residenti in Puglia, gli studenti fuori sede che hanno residenza nei comuni pugliesi, immigrati regolari e tutti i sedicenni (previa registrazione sul sito www.primariepuglia2020.it).

Per il riconoscimento sarà necessario presentare la carta d’identità o la patente di guida.

Inoltre, per esprimere il proprio voto, è necessario versare un contributo minimo di 1€.

Per il Comune di Manfredonia, il seggio sarà ubicato all’interno della sede PD situata in Via del Seminario, 1 (Piazzetta del Carmine).

I candidati sono:

Michele Emiliano

Fabiano Amati

Elena Gentile

Leonardo Palmisano