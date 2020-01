Vescovo Moscone: “Il presepio rappresenta la nostra salvezza”

«Il presepio rappresenta plasticamente l’inizio della nostra salvezza» ha spiegato padre Franco Moscone, arcivescovo e presidente di Casa Sollievo della Sofferenza , subito la premiazione del concorso “Presepi in Casa Sollievo”. «Il presepio ci aiuta a vedere con gli occhi quello che poi crediamo col cuore, che Dio si è fatto carne, è diventato uomo incominciando da bambino, come ogni storia umana, come ognuno di noi. Credo che Padre Pio, che ha vissuto nella carne l’identificazione a Cristo, avesse questa particolare affezione al presepio proprio perché lì c’è la carnalità».

Per la cronaca, i primi 3 classificati sono stati realizzati dalle Unità di Urologia, Medicina Fisica-Riabilit ativa e Neurochirurgia.