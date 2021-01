Expo 2020 Dubai, Regione Basilicata ratifica schema di addendum

Bari, 10 gennaio 2021. La Giunta regionale ha deliberato lo schema addendum all’ Accordo di collaborazione firmato da Regione Basilicata e Commissario generale della Sezione Italiana Expo 2020 Dubai.

Iniziativa che verte sul tema “Connecting minds,creating the future” connettere le menti, creare il futuro.

In data 4 maggio 2020 il Bureau international des Exposition comunica lo spostamento dell’evento al 1° ottobre 2021-21 marzo 2022 così come richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Riuniti a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19.

Manifestazione che comunque mantiene la dizione “Expo 2020 Dubai”.

La somma impegnata dalla Regione per la partecipazione è nella misura di 380.000,00 euro.

Dentro il modulo di integrazione si legge che presidente e assessori regionali corrisponderanno al Commissario italiano Expo 300.000,00 euro per utilizzo spazio Il Belvedere in tre rate : 30% a 60 giorni dalla sottoscrizione dell’addendum,60% entro giugno 2021 e il 10% al termine di Expo e previa relazione del Commissario sulle attività svolte e spese sostenute.

L’importo di 80.000,00 euro servirà per l’uso del settore “Monografia Regionale-Video Wall”, da versare in tre rate.

Il documento verrà firmato dal presidente della Giunta regionale lucana Vito Bardi e da Paolo Glisenti Commissario Italia Expo Dubai 2020,nominato nel 2017 dal Ministro degli Esteri Angelino Alfano e dal presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni.

Previsto l’intervento di 191 Paesi ,oltre 25 milioni visitatori.

Lo Stato italiano presente con Padiglione Italia –3.500 metri quadri nei pressi dei Padiglioni di Stati Uniti d’America, Germania, India e Giappone— ha scelto come argomento centrale questo : “La bellezza unisce le persone”. Ovvero mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza interdisciplinare nonché al ruolo produttivo e culturale dell’Italia nel mondo.

Regione Basilicata aderisce a Expo 2020 non solo per promuovere attrattività turistica “ ma anche per accompagnare le piccole e medie imprese tramite partecipazione qualificata, solidi progetti, sistema incubatore d’imprese, start up d’eccellenza, cooperazione scientifica dell’Università della Basilicata e Istituti di ricerca operanti in Basilicata”.

“Ci sarà l’impegno a realizzare un programma che coinvolga i sistemi di specializzazione oltre che le Zone economiche speciali in grado di esprimere i maggiori livelli di innovazione e sostenibilità”.

La convenzione tra Regione Basilicata e Commissario Expo contempla anche un racconto narrativo attraverso un video di 3 minuti che si ripeterà a rotazione per 12 volte nell’arco di una giornata. Format stilistico da concordare tra rappresentante della Regione e Commissario Generale: contenuti, produzione e regia subordinati alla direzione e approvazione di Commissario e concept designer.

Alla Regione spetta ricevere gratis per uso non commerciale il filmato,30 biglietti di accesso a Expo,utilizzare gratuitamente gli spazi denominati Educational Lab e Cultural Lab,inserire nel menu del ristorante ubicato nel Padiglione Italia due pietanze tipiche lucane in occasione di un giorno a scelta della Regione da concordare con il Commissario Glisenti.

Il contratto inoltre stabilisce la proiezione di un reportage di 3 minuti sulle eccellenze lucane nell’ambito della struttura “Monografia Regionale-Video Wall” riprodotto in modalità loop nella fascia 21-22 orario di Dubai.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 10 gennaio 2021