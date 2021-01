Frana sulla statale 90, permane la chiusura al transito

Orsara di Puglia, 10 gennaio 2021. Permane la chiusura al transito della statale 90 “delle Puglie” tra il km 48,300 e il km 54,200, a Orsara di Puglia (FG), attivata questa mattina in seguito al movimento franoso che ha interessato la carreggiata in prossimità dell’imbocco della galleria “Orsara”, a poca distanza dal confine regionale con la Campania.

La limitazione resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche sul versante e della messa in sicurezza.

Percorso alternativo per i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate :

Il traffico proveniente da Napoli/Benevento diretto a Foggia è deviato in uscita allo svincolo di Orsara di Puglia (km 48,320) con prosecuzione sulla SP123 per Foggia.

Percorso inverso per la viabilità in direzione Napoli con uscita obbligatoria allo svincolo in località Giardinetto e prosecuzione sulle SP106 e SP123.

Percorso alternativo per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate :

I mezzi pesanti provenienti da Foggia in direzione Napoli sono deviati in uscita allo svincolo di Bovino con successivo indirizzamento per la A16.

Per i mezzi pesanti diretti a Foggia uscita obbligatoria allo svincolo di Grottaminarda (AV) e prosecuzione per la A16.

Infine, per i mezzi pesanti provenienti da Benevento (SS90 bis) in direzione Foggia il percorso alternativo prevede la svolta sulla statale 90 “delle Puglie” (al km 37,460), uscita allo svincolo di Grottaminarda e prosecuzione per la A16.