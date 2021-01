Riceviamo e pubblichiamo

“Gentile redazione di StatoQuotidiano, volevo segnalarvi la presenza di due poveri cani morti sulla circonvallazione di Manfredonia in direzione Foggia già da diversi giorni.

Sicuramente saranno stati investiti, uno nero ed uno bianco. Se si riuscirebbe a farli recuperare per darli un po’ di pace almeno da morti visto che, essendo sicuramente randagi, non l’avranno avuta da vivi.

Vi allego qui di seguito anche un’ ulteriore denuncia del 27 Dicembre scorso fatta da un nostro concittadino che ho trovato su Facebook dove indica esattamente il punto descritto e ci sono in allegato anche delle foto ma dopo la quale (e forse non sarà l’unica) non è ancora intervenuto nessuno per la rimozione delle carcasse”.