Tonino Soldo: “NO ai depositi nucleari in Puglia, ecco perchè”

Bari, 10 gennaio 2021. In un momento di grandi divisioni politiche è stata pubblicata la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per la realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, attesi da anni per garantire una sistemazione definitiva ai rifiuti radioattivi di bassa e media attività presenti sul territorio italiano.

L’obiettivo è quello di garantire una sistemazione definitiva. Si tratta dei rifiuti provenienti dal mondo civile e in special modo da quello medico e ospedaliero, dalle sostanze radioattive usate per la diagnosi clinica, per le terapie antitumorali.

Attualmente questa tipologia di scarti viene stoccata in una ventina di siti provvisori che non sono idonei ai fini dello smaltimento.

Questo passaggio era atteso da ben sei anni. Attualmente in Italia, a causa della mancata individuazione di un’area in cui costruire un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, questa tipologia di scarti viene stoccata in una ventina di siti provvisori che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo. Ciò ha provocato l’avvio di una procedura di infrazione europea a carico del nostro Paese.

Il deposito nazionale e il parco tecnologico dovrebbero essere costruiti in un’area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco. Il deposito avrà una struttura a matrioska: all’interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato (celle) verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati. Qui in totale verranno depositati circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività.

Lo smaltimento in sicurezza dei nostri rifiuti radioattivi è fondamentale per mettere la parola fine alla stagione del nucleare italiano. È urgente trovare una soluzione visto che questi rifiuti sono da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia.

Ora è necessario che si attivi un vero percorso partecipato, che è mancato finora, per individuare l’area in cui realizzare un unico deposito nazionale, che ospiti esclusivamente le nostre scorie di bassa e media intensità, che continuiamo a produrre, mentre i rifiuti ad alta attività, lascito delle nostre centrali ormai spente grazie al referendum vinto nel 1987, devono essere collocate in un deposito europeo, deciso a livello dell’Unione, su cui è urgente trovare un accordo.

La Puglia è direttamente coinvolta con ben 5 siti individuati nelle aree di Gravina di Puglia (BA), Altamura (BA)e Laterza (TA). Le aree interessate contengono un patrimonio naturalistico, geologico, culturale ed enogastronomico incompatibile con un deposito di materiale radioattivo. Tali aree interessano anche il Parco dell’Alta Murgia. Queste aree esprimono una potenzialità di rilievo dal punto di vista agricolo, agroalimentare, zootecnico e turistico.

Non bisogna ripetere l’errore nel 2003 quando l’allora commissario della Sogin e il governo Berlusconi scelsero, con un colpo di mano e senza fare indagini puntuali, il sito di Scanzano Jonico in Basilicata che, dopo le sollevazioni popolari fu ritirato. È un errore da non ripetere. È fondamentale l’avvio di un confronto trasparente e soprattutto di tener conto di ogni particolarità agricola, naturale, archeologica e culturale dei territori coinvolti.

Bisogna avviare un percorso trasparente, partecipato e condiviso col territorio che coinvolga i cittadini, le associazioni, le amministrazioni locali e la comunità scientifica, a partire dalle informazioni contenute nella CNAPI. È essenziale, infatti, tener conto di ogni singola peculiarità territoriale e del patrimonio naturalistico, archeologico e culturale che va salvaguardato e tutelato, che non vada ad inficiare l’immagine di una regione che punta sulle proprie risorse tradizionali e innovative, legata indissolubilmente al settore primario, alla trasformazione delle proprie eccellenze agroalimentari e all’integrazione tra agricoltura, enogastronomia e turismo.

Formalmente da oggi ci sono 60 giorni per produrre delle osservazioni da parte del pubblico al lavoro fatto, ma non ci si può limitare a questo.

Foggia, 10/01/2021 – Il Presidente Prof. Leonardo Antonio SOLDO