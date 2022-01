Foggia, Poste: lunghe file senza distanziamento e forti disagi

Statoquotidiano.it, Foggia, 10 gennaio 2022 – Per i cittadini foggiani diventa sempre più ardua la possibilità di fruizione dei servizi postali essenziali, senza utilizzare l’app dedicata. Lunghissime file caratterizzano da troppo tempo l’esterno dei centri postali, soprattutto sul Viale della Stazione e Piazza Cesare Battisti. Una situazione al limite, che comporta attese di svariate ore, anche più di 6 o 7, senza alcun controllo del rispetto delle norme di distanza e sicurezza.

Perché non indicare chiaramente che si entra, nella maggior parte dei casi, solo con prenotazione tramite app dedicata? Ingiusto e scorretto far aspettare persone al freddo e sotto la pioggia inutilmente, soprattutto gli anziani. Questo il pensiero condiviso da molti utenti contrariati.

Scene purtroppo ormai divenute quotidiane e testimoniate da diverse denunce sui social da parte dei cittadini stanchi, anche tramite foto o video. Situazione ancora più gravosa per alcuni anziani, magari non pratici con la tecnologia e le app postali, lasciati al loro destino nella più totale noncuranza in queste giornate fredde di gennaio. Si spera che qualcuno finalmente si decida ad avere più consapevolezza dell’enorme disagio vissuto da chi è costretto ad attendere il proprio turno all’esterno degli uffici postali foggiani.

Non bisognerebbe dimenticare che si sta vivendo un periodo di grave emergenza sanitaria e determinati assembramenti, seppur all’esterno, non dovrebbero essere consentiti perché pericolosi. Si attende con fiducia che intervenga chi di dovere per mettere fine a questi assurdi ed ingiustificati atteggiamenti quotidiani.