Il Sindaco Rotice devolve indennità di carica: la Giunta Comunale ne prende atto

Manfredonia (Foggia), 10/01/2022 – “ LA GIUNTA COMUNALE Premesso che nel corso della competizione elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali del Comune di Manfredonia – anno 2021, è stato preannunciato dal candidato sindaco, ing. Giovanni Rotice, che in caso di vittoria avrebbe devoluto l’indennità di carica a lui spettante per destinarla alla spesa sociale e in particolare al recupero delle fragilità;



Vista la proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Manfredonia dell’ing. Giovanni Rotice, giusta comunicazione d ell’Ufficio Centrale – Elezioni 2021 , rif. prot. 48801/2021 ;

Preso atto che il Sindaco, ing. Giovanni Rotice, con propria nota n. 50506 del 02/12/2021 ha comunicato che l’indennità spettante per la carica di Sindaco, per l’intero mandato elettorale, s ia destinata alla spesa sociale e in particolare al recupero delle fragilità; Ritenuto di prendere atto della volontà di mantenere l’impegno assunto con i cittadini di Manfredonia attraverso un atto formale di devoluzione; (omissis)