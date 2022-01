Manfredonia, automezzi ASE nei giardini e marciapiedi in Largo delle Euforbie

Alcuni operatori dell’azienda ASE (Spa) alla guida dei loro autocarri, per effettuare la raccolta differenziata, in Largo delle Euforbie, operano in maniera selvaggia. Ogni giorno, scavalcano il marciapiede con gli autocarri in dotazione, attraversano un’area adibita a verde pubblico e continuano a circolare su tutta l’area pedonale (non carrabile), effettuando anche pericolose retromarcia. Possibile in tanti anni, non si è trovato un rimedio a questa Indecenz a?”