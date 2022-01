Manfredonia, frontale in via de Florio: feriti non gravi (FOTO)

StatoQuotidiano.it, 10 gennaio 2022. Fortunatamente, non versano in gravi condizioni i feriti dell’incidente stradale avvenuto stamani in via de Florio, a sinistra del cd “Ponte della San Giuseppe” dal quale è possibile accedere a destra e a sinistra sulla SS89 Garganica.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, sarebbe avvenuto un frontale tra due autovetture.

Sul posto sanitari del 118, mezzo della ditta di autosoccorso Manzella di Manfredonia, agenti della polizia municipale.