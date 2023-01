Avvistati e filmati alcuni lupi nel territorio di Manfredonia (VIDEO)

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/01/2023 – Alcuni lupi sono stati avvistati e filmati su terreni agricoli di Manfredonia, in località Fonterosa, nella piana, ai piedi delle vicine alture del Gargano e della Foresta Umbra, zone in cui i lupi sono tornati da tempo.

Per allevatori e agricoltori, e per le non poche aziende zootecniche dell’area, la presenza del lupo può essere un grave rischio e causare danni ingenti. Da alcuni anni si registra la presenza del lupo (Canis lupus italicus Altobello, 1921) nella maggioranza delle aree della Provincia di Foggia. Si tratta dell’espansione della specie che “naturalmente” (contrariamente a quanto spesso di afferma) sta ricolonizzando il territorio dopo le persecuzioni del secolo scorso, quando la specie si trovava a rischio di estinzione (protetto dal 1971). Il lupo ha raggiunto, seguendo determinati corridoi ecologici il Gargano (dal 2000 in quanto in precedenza qui si era estinto intorno al 1950) provenendo dai siti ove la specie non era mai scomparsa completamente come dai Monti Dauni.