Provinciali Foggia. Paolo Campo appoggia Nobiletti, avverte il centrodestra

(comunicato stampa) – La candidatura di Giuseppe Nobiletti risponde nel migliore dei modi alla richiesta di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività della Provincia di Foggia a vantaggio dei territori.

Da sindaco di Vieste ha dimostrato di saper gestire con intelligenza operativa e capacità di programmazione una piccola città del Gargano che arriva ad accogliere 2,5 milioni di turisti all’anno, consolidandone il primato di meta turistica pugliese.

Esperienza che saprà traslare efficacemente sull’area vasta provinciale con il prezioso supporto della Regione Puglia , a partire dal vice presidente Raffaele Piemontese , e di centinaia tra sindaci e amministratori del Partito Democratico , delle liste civiche parte integrante del centrosinistra e del MoVimento 5 Stelle .

Le sfide da cogliere e vincere sono tante, come tanti sono i fondi europei e del PNRR da intercettare e investire per realizzare strade e scuole più sicure, infrastrutture al servizio dello sviluppo sostenibile, servizi reali per le comunità.

Le contraddizioni e i conflitti interni al centrodestra devono indurre gli amministratori che pure appartengono a quella parte politica ad una seria riflessione sulla scelta da compiere per il futuro della Capitanata.

Lo comunica Paolo Campo, Consigliere Regionale Puglia (Partito Democratico)