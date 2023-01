“Ti mangio il cuore”, la recensione. Quando il “realismo” rasenta il ridicolo

FOGGIA, 10/01/2023 – Annunciato per mesi come il “primo film sulla mafia del Gargano” è uscito prima nei cinema e poi su Paramount Plus la pellicola che vede come protagonista la cantante Elodie, al suo debutto sul grande schermo. (NELLA RECENSIONE SARANNO PRESENTI SPOILER).

Partiamo dagli aspetti positivi: il prologo del film è potente, asciutto, evocativo, atroce e lascia bene sperare per il proseguo. Tommaso Ragno si dimostra un attore eccezionale, vero motore e anima della pellicola e, dopo la sua dipartita, degnamento sostituito nel ruolo di mattatore da Lidia Vitale, attrice dalla mimica e presenza notevole. Da tragedia greca. La scelta di voler utilizzare il bianco nero determina un utilizzo massiccio di chiaro/scuri molto impegnativi ma dalla resa eccellente. In generale cast e comparto tecnico superano tutti abbondantemente la sufficienza.

Gli aspetti negativi. Elodie. La protagonista (o quella che dovrebbe esserlo) si muove per tutto il film come se fosse una spettatrice dalle ben dubbie motivazioni. Risulta difficile immaginare, ad esempio, per quale strana ragione una donna con marito latitante e due figli decida di seguire un tizio di una famiglia rivale visto per pochi secondi in una salina all’aperto per consumarci subito rapporti sessuali. Sembra quasi che, per attirare l’interesse per un film ostico per il grande pubblico, abbiano puntato su una fetta che attendeva solo di vederla semi nuda. Ma probabilmente siamo noi ad essere maliziosi. Fatto sta che Elodie non è un’attrice. E purtroppo si vede.

Un film sulla mafia del Gargano senza Gargano. Strano a dirsi ma la stragrande maggioranza del film è girato ad Ascoli Satriano, città natale di Michele e il figlio Brenno, presenti entrambi del film. Sarà forse che la bellezza Gargano mal si presta a un film che sembra essere girato in un girone dell’Inferno e dove tutto deve apparire degradato. Tra le location più presente spicca Manfredonia, dove è stata girata la scena del ristorante. La sporcizia presente sulla spiaggia sembra essere perfetta per l’omicidio di “Babbo Natale”. La manfredoniana Giulia Scarano è presente in 2-3 camei dove interpreta un’adolescente “ribelle”.

La “mafia” senza affari e una terra senza Stato. Il film è ambientato nel 2004 ma la processione sembra provenire dalla Sicilia di inizio Novecento. La scelta del bianco e nero e l’uso del dialetto vorrebbe far trasparire un certo realismo. Peccato che la mafia del Gargano ha interesse enormi nella finanza e ha saputo infiltrarsi anche nella politica. Nel film, invece, sembrano solo una faida tra pastori che vivono da semi primitivi. Si conta una serie infinita di esecuzioni che sembrano avvenire senza che non esista nessuna istituzione: polizia, carabinieri, nulla. Solo una fugace apparizione della polizia penitenziaria. Ma dura molto poco. C’è anche un episodio che ricorda l’omicidio dei fratelli Luciani ma non vengono mai nominati. Così come le vere famiglie coinvolte nell’omicidio.

Quel truce che diventa ridicolo. A forza di voler spingere volutamente sulla violenza e sesso l’effetto ottenuto rasenta il cringe, l’imbarazzo per chi la vede e, probabilmente, per chi interpreta la scena. Altro che “realismo”. Complessivamente è un film dimenticabile. Nonostante alcune ottime interpretazioni.