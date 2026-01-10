Edizione n° 5942

10 Gennaio 2026

10 Gennaio 2026

"VITE UMANE" “Attenzione, il cerino acceso potrebbe rimanere in mano a qualche bambino o ragazzo”

ANTONIO PIETRO TOTARO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Manfredonia

Riguardo alla questione della sicurezza nelle scuole, mi torna alla mente una frase che ripeteva spesso un mio Dirigente scolastico: «Ho scritto al Sindaco e agli uffici competenti». Come a dire: io ho fatto la mia parte; se dovesse succedere qualcosa, sono in regola dal punto di vista formale.

Un tempo esisteva un vero e proprio rapporto epistolare tra gli Enti, e quelle corrispondenze finivano spesso per trasformarsi in vere e proprie patate bollenti.

Oggi, per fortuna, ci sono Dirigenti scolastici che, oltre a inviare PEC e solleciti, non restano seduti sulle loro poltrone, ma si recano personalmente presso i suddetti uffici competenti.

Il problema di fondo, che voglio portare all’attenzione di tutti, riguarda ciò che la scuola è diventata oggi per alcuni Dirigenti scolastici (e non solo): la scuola viene vista come una grande azienda e docenti, alunni e personale ATA come semplici numeri, come operai.

La tragedia della scuola di San Giuliano di Puglia, in cui persero la vita 27 bambini, 23 anni fa, purtroppo non ha insegnato nulla.

Tre dovrebbero essere i luoghi che garantiscono piena sicurezza: ospedali, scuole e alberghi.

Perché in queste strutture non ci sono semplici numeri utili a produrre statistiche, ma bambini, ragazzi e adulti, cioè vite umane.

Testo a cura di Antonio Pietro Totaro, 10 gennaio 2026.

