10 Gennaio 2026 - ore  18:05

10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Home // Bari // Blocco stradale durante un funerale: una sola assoluzione, condanne per gli altri imputati

BLOCCO FUNERALE, ASSOLUZIONE Blocco stradale durante un funerale: una sola assoluzione, condanne per gli altri imputati

I fatti risalgono al giorno del funerale di un giovane morto in un incidente stradale, quando il gruppo degli imputati avrebbe accompagnato il feretro bloccando la circolazione stradale.

Fonte: repubblica bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

Il Gup del Tribunale di Bari, dottoressa Gabriella Pede, ha depositato nella giornata di ieri la sentenza nei confronti di dieci persone imputate per il reato di blocco stradale aggravato dal metodo mafioso.

Al termine del processo, una sola imputata, C.T., all’epoca dei fatti ventenne, è stata assolta “per non aver commesso il fatto”. La giovane, difesa dall’avvocato Antonio Maria La Scala, è stata ritenuta estranea al reato: accogliendo la tesi della difesa, il giudice ha stabilito che la sua condotta rientrasse nella cosiddetta “connivenza non punibile” e non in un concorso nel reato.

L’avv. La Scala (ph. Pugliasera.it)
Secondo il Gup, infatti, la ragazza avrebbe tenuto un comportamento meramente passivo, limitandosi a una presenza inerte, priva di qualsiasi contributo causale alla realizzazione dell’illecito.

Per tutti gli altri imputati, invece, è arrivata la condanna, con pene comprese tra un anno e otto mesi e due anni e otto mesi di reclusione. Nel corso del procedimento è comunque caduta l’aggravante del metodo mafioso, inizialmente contestata.

