Cacciatore tiene 8 cani (tre cuccioli) in gabbie sporche

Un cacciatore teatino è finito nel mirino dei carabinieri Forestali di Chieti per aver detenuto otto cani, tra cui tre cuccioli, in condizioni igienico-sanitarie totalmente inadeguate. Gli animali vivevano in box fatiscenti e pericolosi, costretti a bere acqua insalubre. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli dell’Arma volto a reprimere gli illeciti contro gli animali e a garantire la sicurezza pubblica, messa a rischio anche dal fenomeno dei cani lasciati vagare senza controllo.

Le sanzioni

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato scenari di grave trascuratezza: le recinzioni presentavano «punte sporgenti» potenzialmente pericolose, come riporta Today, le coperture erano insufficienti a riparare gli animali dalle intemperie e le ciotole dell’acqua erano invase da microalghe contaminanti. Oltre alle pesanti sanzioni, il proprietario dovrà ora seguire le rigide prescrizioni dell’Asl per rimettere a norma i ricoveri.

L’attività investigativa ha inoltre colpito chi lascia i propri cani liberi e senza guinzaglio; in un caso specifico, i Forestali sono risaliti al proprietario di un cane ritrovato morto in mezzo alla carreggiata proprio grazie alla lettura del microchip, contestandogli l’omessa custodia dell’animale.

