Edizione n° 5941

10 Gennaio 2026 - ore  09:20

10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Cacciatore tiene 8 cani (tre cuccioli) in gabbie sporche

SANZIONI Cacciatore tiene 8 cani (tre cuccioli) in gabbie sporche

L'operazione rientra in un più ampio piano di controlli dell'Arma volto a reprimere gli illeciti contro gli animali

Cacciatore tiene 8 cani (tre cuccioli) in gabbie sporche

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un cacciatore teatino è finito nel mirino dei carabinieri Forestali di Chieti per aver detenuto otto cani, tra cui tre cuccioli, in condizioni igienico-sanitarie totalmente inadeguate. Gli animali vivevano in box fatiscenti e pericolosi, costretti a bere acqua insalubre. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli dell’Arma volto a reprimere gli illeciti contro gli animali e a garantire la sicurezza pubblica, messa a rischio anche dal fenomeno dei cani lasciati vagare senza controllo.

Le sanzioni

Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato scenari di grave trascuratezza: le recinzioni presentavano «punte sporgenti» potenzialmente pericolose, come riporta Today, le coperture erano insufficienti a riparare gli animali dalle intemperie e le ciotole dell’acqua erano invase da microalghe contaminanti. Oltre alle pesanti sanzioni, il proprietario dovrà ora seguire le rigide prescrizioni dell’Asl per rimettere a norma i ricoveri.

L’attività investigativa ha inoltre colpito chi lascia i propri cani liberi e senza guinzaglio; in un caso specifico, i Forestali sono risaliti al proprietario di un cane ritrovato morto in mezzo alla carreggiata proprio grazie alla lettura del microchip, contestandogli l’omessa custodia dell’animale.

Lo riporta Leggo.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO