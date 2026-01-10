ANDRIA – È ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico “Riuniti” di Foggia un bambino di Andria che, nella tarda serata di ieri, è rimasto vittima di un grave incidente mentre era alla guida di un monopattino.

Il piccolo, che compirà 11 anni il prossimo giugno, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa. L’impatto gli ha provocato diversi traumi, in particolare a livello cranico.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto. Considerata la gravità delle condizioni, il bambino è stato sedato e intubato, quindi trasferito d’urgenza dall’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria al Policlinico di Foggia, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia pediatrica.

Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo dei monopattini elettrici, soprattutto da parte dei più giovani, e sull’importanza di dispositivi di protezione adeguati e di una maggiore vigilanza.

Lo riporta Il Mattino Quotidiano.it