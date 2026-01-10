Edizione n° 5942

10 Gennaio 2026 - ore  18:05

10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Concorso per la Polizia Locale: dubbi di legittimità per la mancata tutela dei candidati con DSA

PL SAN SEVERO CONCORSO Concorso per la Polizia Locale: dubbi di legittimità per la mancata tutela dei candidati con DSA

Secondo quanto evidenziato, il bando non conterrebbe alcun riferimento alle misure previste dal decreto interministeriale del 9 novembre 2021

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

Rischia di essere annullato il concorso pubblico indetto dal Comune lo scorso 17 dicembre per l’assunzione di sei istruttori di vigilanza della Polizia Locale. Al centro delle contestazioni, sollevate da un gruppo di consiglieri comunali di opposizione, vi sarebbe la presunta violazione della normativa a tutela dei soggetti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Secondo quanto evidenziato, il bando non conterrebbe alcun riferimento alle misure previste dal decreto interministeriale del 9 novembre 2021, che disciplina le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i candidati con DSA. Il decreto impone alle amministrazioni pubbliche di prevedere espressamente nei bandi la possibilità di adottare strumenti compensativi, la sostituzione delle prove scritte con colloqui orali o il prolungamento dei tempi di svolgimento delle prove, al fine di garantire pari opportunità.

La norma è particolarmente stringente: la mancata adozione di tali misure, come previsto dallo stesso decreto, comporta la nullità del bando di concorso.

Nel caso specifico, i consiglieri comunali firmatari della segnalazione sostengono che il bando pubblicato dal Comune sia completamente privo di qualsiasi richiamo alla tutela dei candidati con DSA, configurando così una violazione della normativa vigente. Una mancanza che, secondo gli esponenti dell’opposizione, espone l’intera procedura concorsuale al rischio di annullamento, con possibili conseguenze anche sul piano economico per l’ente, qualora fossero avanzate richieste di risarcimento danni.

Alla luce di tali criticità, i consiglieri hanno formalmente chiesto alla sindaca Lidya Colangelo di procedere all’annullamento del bando in autotutela e alla sua successiva ripubblicazione nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. La richiesta è stata inoltrata anche alla Prefettura, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e al Ministero per le Disabilità.

«È indispensabile garantire il rispetto delle norme poste a tutela dei soggetti più fragili», sottolineano i consiglieri, che parlano di una grave carenza amministrativa e di una mancata attenzione ai diritti delle persone con DSA. Secondo gli stessi, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma dell’ennesima criticità nella gestione amministrativa dell’attuale governo cittadino rispetto alle politiche di inclusione.

Ora la decisione spetta all’Amministrazione comunale, chiamata a valutare se intervenire tempestivamente per evitare possibili contenziosi e assicurare la legittimità dell’intera procedura concorsuale.

Firmato:
I consiglieri comunali Felice Carrabba, Ciro Cataneo, Anna Maria Damone, Loredana Florio, Leonardo Irmici, Angelo Pasquale Masucci, Francesco Sderlenga, Alessandra Spada e Raffaella Vene

