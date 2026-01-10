“Negli anni Novanta Manfredonia consegnava al Parco Nazionale del Gargano un patrimonio ambientale di valore inestimabile: l’area dell’ex Daunia Risi, oggi conosciuta come Oasi Lago Salso. Un ecosistema unico, tra lago e mare, considerato una delle zone umide più importanti d’Europa, secondo solo a pochissimi altri siti del continente. Un luogo studiato, raccontato e celebrato da testi scientifici, riviste specializzate e ambientalisti, simbolo di biodiversità, tutela faunistica e potenziale sviluppo di un turismo sostenibile.

Quel luogo doveva rappresentare un modello virtuoso di convivenza tra uomo e natura. Doveva essere un presidio ambientale, un orgoglio per il territorio, una risorsa per le generazioni future.

Ma cosa resta oggi di quel sogno?

Resta un’oasi abbandonata, ferita, umiliata.

Un’area devastata dagli incendi, dalla cattiva gestione, dall’assenza di controlli e dal silenzio delle istituzioni. La flora ridotta in cenere, la fauna costretta alla fuga, i delicati equilibri idrici compromessi, i canali deviati, il territorio lasciato al degrado e all’incuria.

Quello che doveva essere protetto è diventato il simbolo di uno spreco ambientale e politico, di promesse mancate, di responsabilità mai chiarite. Una vergogna collettiva che pesa non solo su chi avrebbe dovuto tutelare l’area, ma anche su una comunità che, per anni, ha osservato distrattamente – quando non inconsapevolmente – la lenta distruzione di un bene comune.

Manfredonia non è solo il mercato settimanale, le feste patronali, le bancarelle, il carnevale e i fuochi d’artificio. È anche memoria, territorio, identità. Ed è proprio su questi elementi che si misura il grado di civiltà di una città.

Oggi l’Oasi Lago Salso appare come il fantasma di ciò che fu: una ferita aperta nel cuore della Daunia, una pagina dolorosa della storia recente che impone una riflessione seria e non più rinviabile. Perché la tutela dell’ambiente non è uno slogan, ma una responsabilità. E quando viene tradita, il prezzo lo paga l’intera collettività.”

Lo riporta Alessandro Manzella, guardie ambientali di Manfredonia.

