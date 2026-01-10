Edizione n° 5941

Home // Cronaca // Don Alì, il “Re dei Maranza”, chiede la perizia psichiatrica

RICHIESTA Don Alì, il “Re dei Maranza”, chiede la perizia psichiatrica

L'influencer è a giudizio per stalking e diffamazione, accuse che a novembre scorso avevano fatto scattare le manette

Don Alì, il "Re dei Maranza", chiede la perizia psichiatrica

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Ha chiesto, attraverso i suoi legali, di essere sottoposto a perizia psichiatrica e poter essere giudicato con rito abbreviato Alì Said, noto sui social come Don Alì, “Il Re dei Maranza”.

Il 24enne marocchino, residente a Torino, è sotto processo per stalking e diffamazione perché lo scorso ottobre aveva bloccato per strada un maestro di una scuola elementare nel quartiere Barriera di Milano, aggredendolo e accusandolo di aver molestato un bambino. Intanto, i suoi canali social sono stati chiusi.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

