Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto l’Audace Cerignola travolgere il Potenza con un netto 4-0 al “Monterisi”, la 21ª giornata del girone C di Serie C è proseguita con le gare del sabato, regalando risultati pesanti soprattutto nella parte medio-bassa della classifica.

Pomeriggio amaro per il Trapani, che dopo la nuova penalizzazione incassa un’altra sconfitta nello scontro diretto in chiave playout sul campo del Latina. I pontini si impongono 2-1 trascinati dalla doppietta di Parigi, a segno al 20’ e poi su rigore al 35’. In mezzo il momentaneo pareggio granata firmato Salines (30’).

Risultato a sorpresa a Crotone, dove il Team Altamura espugna lo “Scida” imponendosi 0-1. A decidere l’incontro è il gol di Curcio al 77’, che regala ai pugliesi tre punti di enorme valore contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Giornata negativa anche per il Foggia, sconfitto 2-1 dal Sorrento al “Viviani” di Potenza al termine di una gara che evidenzia tutte le difficoltà del momento rossonero. La squadra di Barilari gioca un primo tempo ordinato e passa in vantaggio al 42’ con Bevilacqua, alla seconda rete consecutiva. Il gol nasce da una bella iniziativa di Garofalo, il cui cross basso diventa l’assist perfetto per l’attaccante rossonero. Il vantaggio, però, dura pochissimo: poco prima dell’intervallo un errore difensivo consente a Sabbatani di ristabilire la parità al 45’+1. Nella ripresa il Sorrento cresce alla distanza, alza il ritmo e prende il controllo del match, mentre il Foggia accusa un evidente calo atletico e offensivo. I campani sfiorano il gol in più occasioni, soprattutto con D’Ursi, prima di completare la rimonta nel finale: all’87’ Shaw trova la conclusione dalla distanza, una deviazione rende la traiettoria imparabile per Perucchini e vale il 2-1 definitivo. Come riporta foggiatoday.it.

Una sconfitta meritata per il Foggia, appesantita anche dai risultati delle dirette concorrenti e che impone riflessioni profonde, oltre a una probabile accelerazione sul mercato.

Risultati

Audace Cerignola–Potenza 4-0

(21’ Gambale, 24’ Parlato, 56’ D’Orazio, 62’ Ligi)

Latina–Trapani 2-1

(20’ Parigi, 30’ Salines, 35’ Parigi rig.)

Crotone–Team Altamura 0-1

(77’ Curcio)

Sorrento–Foggia 2-1

(42’ Bevilacqua, 45’+1 Sabbatani, 87’ Shaw)