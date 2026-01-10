A Palazzo di Città il tavolo del campo largo progressista non è ancora stato convocato, nonostante l’ultimatum del Partito Democratico. I Dem, secondo voci di corridoio, avevano minacciato di disertare l’aula durante le ultime sedute del Consiglio comunale. Lo scorso 18 dicembre era stata indicata la data del 7 gennaio, subito dopo le feste, per avviare il confronto tra le forze politiche, ma l’incontro non si è mai tenuto. Per ora il livello provinciale del Partito Democratico non è stato coinvolto nella questione.

La proclamazione degli eletti del Consiglio regionale potrebbe finalmente sbloccare l’impasse. La sindaca Maria Aida Episcopo aveva dichiarato di attendere la certificazione dei risultati da parte della Corte d’Appello di Bari prima di aprire ufficialmente la verifica, senza escludere possibili aggiustamenti nell’esecutivo.

Tra le fazioni, si registrano almeno due gruppi principali: da una parte il movimento Con e Azione, rappresentato dal solo Paolo Frattulino, eletto nella lista Tempi Nuovi, dall’altra tutte le altre forze del campo largo. Il tentativo della Federazione provinciale del Psi di convocare le altre segreterie e partiti del campo largo non ha avuto esito, ma potrebbe essere riproposto. Alcuni sostengono che prima debbano sedersi al tavolo i partiti, per poi portare le soluzioni alla sindaca.

Le richieste delle forze politiche rimangono precise: il movimento Con vuole confermare gli assessori Giulio De Santis e Domenico Di Molfetta e la presidenza dell’Amgas; il Pd punta a inserire un altro nome in Giunta; il Psi chiede rappresentanza nell’esecutivo; anche il nuovo gruppo formato da Antonello Di Paola e Francesco Mancini intende avere voce; infine AVS, rappresentata da Antonio De Sabato, chiede un ruolo dopo l’adesione a Sinistra Italiana.

Nonostante tutti invocino un cambio di passo, finora nessuno ha mosso il primo passo. La proclamazione degli eletti potrebbe essere il fattore decisivo per dare avvio alla verifica e superare il periodo di stallo.

Lo riporta foggiatoday.it.