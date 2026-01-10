Edizione n° 5942

BALLON D'ESSAI

SCANDALO "MIA MOGLIE" // “Mia moglie”, gruppo Facebook gestito da un pugliese (morto): indagate la moglie e l’ex della figlia
10 Gennaio 2026 - ore  18:05

CALEMBOUR

ALEX MARANGON // Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor
10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Il Saluto di Natale in onda l’11 gennaio su Foggia TV

"SALUTO DI NATALE" MOLINARO Il Saluto di Natale in onda l’11 gennaio su Foggia TV

L’evento, condotto da Francesco Molinaro insieme alla direttrice artistica della kermesse Maria Elena Mastrangelo, contribuisce a diffondere un messaggio di augurio per un 2026

Il Saluto di Natale in onda l’11 gennaio su Foggia TV

Il Saluto di Natale in onda l’11 gennaio su Foggia TV

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Un appuntamento che prolunga l’atmosfera delle festività e ne custodisce il significato più autentico. Il Saluto di Natale andrà in onda domenica 11 gennaio 2026 su Foggia TV, alle 14.00, sul canale 99 del Digitale Terrestre, visibile in Puglia e Basilicata, regalando al pubblico un momento di musica, condivisione ed emozione.

L’evento, condotto da Francesco Molinaro insieme alla direttrice artistica della kermesse Maria Elena Mastrangelo, contribuisce a diffondere un messaggio di augurio per un 2026 all’insegna della progettualità e della crescita individuale. Nasce con l’obiettivo di unire cultura, spettacolo e valori sociali, anche attraverso esibizioni di artisti e persone con disabilità, mantenendo vivo lo spirito delle festività oltre il periodo tradizionale del Natale.

Un saluto che diventa racconto, incontro e riflessione, capace di parlare a tutte le generazioni. Attraverso contributi artistici, momenti musicali e passaggi carichi di significato umano, Il Saluto di Natale si configura come un’occasione televisiva speciale, pensata per entrare nelle case delle persone e rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

La messa in onda su Foggia TV (canale 99) rappresenta anche un’opportunità per chi non ha potuto partecipare all’evento dal vivo, offrendo la possibilità di riviverne i contenuti e le emozioni in un momento simbolico come l’inizio del nuovo anno.

Un appuntamento da non perdere, per ricordare che il Natale non è solo una data, ma un messaggio che può continuare nel tempo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO