Il Saluto di Natale in onda l’11 gennaio su Foggia TV

Un appuntamento che prolunga l’atmosfera delle festività e ne custodisce il significato più autentico. Il Saluto di Natale andrà in onda domenica 11 gennaio 2026 su Foggia TV, alle 14.00, sul canale 99 del Digitale Terrestre, visibile in Puglia e Basilicata, regalando al pubblico un momento di musica, condivisione ed emozione.

L’evento, condotto da Francesco Molinaro insieme alla direttrice artistica della kermesse Maria Elena Mastrangelo, contribuisce a diffondere un messaggio di augurio per un 2026 all’insegna della progettualità e della crescita individuale. Nasce con l’obiettivo di unire cultura, spettacolo e valori sociali, anche attraverso esibizioni di artisti e persone con disabilità, mantenendo vivo lo spirito delle festività oltre il periodo tradizionale del Natale.

Un saluto che diventa racconto, incontro e riflessione, capace di parlare a tutte le generazioni. Attraverso contributi artistici, momenti musicali e passaggi carichi di significato umano, Il Saluto di Natale si configura come un’occasione televisiva speciale, pensata per entrare nelle case delle persone e rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

La messa in onda su Foggia TV (canale 99) rappresenta anche un’opportunità per chi non ha potuto partecipare all’evento dal vivo, offrendo la possibilità di riviverne i contenuti e le emozioni in un momento simbolico come l’inizio del nuovo anno.

Un appuntamento da non perdere, per ricordare che il Natale non è solo una data, ma un messaggio che può continuare nel tempo