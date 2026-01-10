Incredibile sulla A14 a Bari: auto in contromano, fermato 75enne in stato confusionale

Erano le prime ore di un pomeriggio festivo quando pervenivano alla sala operativa della Polizia Stradale di Bari le segnalazioni di diversi utenti circa una autovettura che percorreva contromano l’autostrada A14 dal casello di Bari Nord verso la tangenziale di Bari a velocità sostenuta.

La sala operativa ha immediatamente allertato un equipaggio del Distaccamento di Polizia Stradale di Gioia del Colle impegnato in servizio di vigilanza che, dopo aver adottato il dispositivo “Safety Car” e rallentato il traffico, ha intercettato il veicolo segnalato, attirando l’attenzione con i segnali sonori e luminosi e bloccandolo, in sicurezza, sul margine della careggiata.

Alla guida dell’auto vi era un 75enne, originario di Bari, in evidente stato confusionale, il quale ha imputato l’errore alle indicazioni del navigatore del proprio telefono cellulare. I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza l’autostrada, hanno contestato al conducente la sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada, oltre la revoca della Patente di Guida ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. L’episodio conferma l’importanza di prestare la massima attenzione alla guida evitando qualsiasi forma di distrazione legata all’uso di dispositivi elettronici e dando priorità alle indicazioni della cartellonistica stradale.