La Juventus guarda in Premier League per rinforzare le corsie laterali e mette nel mirino Noussair Mazraoui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale marocchino classe 1997 rappresenta un’obiettivo concreto per i bianconeri in vista delle prossime finestre di mercato.

Mazraoui, in possesso di passaporto olandese e dunque comunitario, ha il profilo ideale per la Juve: duttilità tattica, esperienza internazionale e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Al Manchester United, però, sta trovando pochissimo spazio: appena 9 presenze in Premier League, un bottino decisamente inferiore alle aspettative.

La situazione ai Red Devils non aiuta. Dopo l’addio al suo mentore Erik ten Hag, Mazraoui è finito ai margini di una squadra in piena confusione tecnica e societaria. L’esonero di Rúben Amorim, la gestione temporanea affidata a Darren Fletcher e l’ombra di un possibile ritorno di Ole Gunnar Solskjaer hanno contribuito a rendere instabile il contesto.

In questo scenario, l’ex Bayern Monaco potrebbe vedere nella Juventus l’occasione giusta per rilanciarsi ad alti livelli, trovando continuità e un progetto tecnico più definito. I bianconeri osservano con attenzione: la pista Mazraoui è viva e potrebbe trasformarsi in una vera opportunità di mercato. Lo riporta sportmediaset.it