L'attore turco Can Yaman arrestato a Istanbul per consumo di droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul durante un’indagine su traffico e consumo di droga nei locali notturni. Coinvolti anche altri vip, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati si stanno sottoponendo a test tossicologici presso l’Istituto di medicina forense per verificare quali droghe abbiano assunto. La polizia turca ha effettuato nella notte raid in nove night club di Istanbul arrestando alcuni pusher e i gestori dei locali all’interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.