Edizione n° 5942

BALLON D'ESSAI

SCANDALO "MIA MOGLIE" // “Mia moglie”, gruppo Facebook gestito da un pugliese (morto): indagate la moglie e l’ex della figlia
10 Gennaio 2026 - ore  18:05

CALEMBOUR

ALEX MARANGON // Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor
10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lavoratori pendolari di Foggia e Gargano penalizzati dai trasporti: “Siamo stanchi, penalizzati ogni giorno”

PENDOLARI FG - GARGANO Lavoratori pendolari di Foggia e Gargano penalizzati dai trasporti: “Siamo stanchi, penalizzati ogni giorno”

I lavoratori pendolari di Vieste denunciano da anni gravi disagi legati all’inefficienza del trasporto pubblico locale

Pendolari in autobus (24.10.2014 - IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Pendolari in autobus (IMMAGINE D'ARCHIVIO) NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Cronaca // Gargano //

C’è una voce che racconta un disagio continuo, ripetuto ogni mattina da decenni, e che oggi torna a farsi sentire con forza. È la voce dei lavoratori, pendolari di Foggia e del Gargano (Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, etc.), che da anni percorrono quotidianamente la tratta mattutina per raggiungere il posto di lavoro.

«Il problema è risaputo da anni – spiegano –. Abbiamo inviato numerose lettere agli enti competenti, fino a Bari, ma non abbiamo mai ottenuto risposte concrete». Una situazione che col tempo non solo non è migliorata, ma che in alcuni periodi dell’anno è addirittura peggiorata, rendendo impossibile per molti lavoratori rispettare gli orari di servizio.

Attualmente, per raggiungere Vieste nelle prime ore del mattino, sono disponibili soltanto due pullman: uno in partenza alle 7.15 da Manfredonia e uno alle 7.10 da Monte Sant’Angelo. Quest’ultimo, nato come mezzo principalmente dedicato agli studenti dell’Istituto Alberghiero, oggi viaggia quasi vuoto, dal momento che molte sedi scolastiche sono state trasferite a San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Nonostante ciò, la corsa viene spesso soppressa durante le festività e, soprattutto, nel periodo estivo.

Il risultato è che i lavoratori sono costretti ad affidarsi quasi esclusivamente al pullman proveniente da Manfredonia. Un mezzo che, nei mesi di luglio e agosto, effettua il giro da Pugnochiuso, allungando sensibilmente i tempi di percorrenza. «Si arriva a Vieste anche alle 9.15 o alle 9.20 – raccontano i lavoratori – quando invece dovremmo timbrare il cartellino alle 8.00. In queste condizioni è materialmente impossibile utilizzare il trasporto pubblico».

Una situazione che costringe molti dipendenti a organizzarsi autonomamente, con enormi sacrifici personali ed economici. «Io non dispongo di un mezzo mio – prosegue un lavoratore –. Mio marito è costretto ad accompagnarmi ogni mattina. Partiamo alle 5.20, arrivo sul posto intorno alle 6.00 e resto ad aspettare per oltre due ore prima di iniziare il turno. Poi lui deve rientrare e andare a lavorare». Un disagio che si traduce in stress, costi aggiuntivi e una qualità della vita fortemente compromessa.

Negli anni, l’unico riscontro ufficiale è arrivato da un esponente istituzionale, che ha riconosciuto come il problema sia noto, ammettendo però l’impossibilità di intervenire sul passaggio da Pugnochiiuso. Un’area in cui, peraltro, salgono e scendono pochi passeggeri, spesso sprovvisti di biglietto, come sottolinea la lavoratrice. «Se davvero non si può fare nulla per quel tratto – osservano – almeno si potrebbe garantire una corsa alternativa o mantenere attivo anche d’estate il pullman da Monte Sant’Angelo».

Le richieste avanzate sono chiare e ragionevoli: anticipare l’orario di partenza delle corse mattutine, garantire puntualità sia in inverno che in estate e istituire un pullman di linea intorno alle 7.00 o alle 6.50, in grado di far arrivare i lavoratori a Vieste in tempo per l’inizio del servizio. Una soluzione che, secondo la fisioterapista, risponderebbe alle esigenze di numerosi pendolari.

«Siamo in tanti – ribadiscono – non solo operatori sanitari, ma anche personale scolastico. Oggi, ad esempio, i collaboratori scolastici dell’Alberghiero non riescono più a prendere il pullman perché arrivano in ritardo e subiscono penalizzazioni senza possibilità di recupero». «Chiediamo solo di poter lavorare dignitosamente – concludono –. Se un articolo può servire a smuovere le coscienze e le istituzioni, allora questa è davvero la nostra ultima spiaggia».

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Lavoratori pendolari di Foggia e Gargano penalizzati dai trasporti: “Siamo stanchi, penalizzati ogni giorno”"

  1. Mobilitazione generale, necessitano collegamenti ferroviari, che sono più sicuri, veloci e moderni.
    La città è isolata, tutti contenti di usare le auto private piuttosto che i mezzi pubblici .

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO