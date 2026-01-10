"Liceo Galilei - Moro di Manfredonia: un po' meno teatro, un po' più metodo"

Come genitore di un ragazzo che frequenta il Liceo Galilei–Moro di Manfredonia, seguo con attenzione le vicende di questi giorni. Ma, avendo vissuto questa realtà prima da studente e poi da amministratore, cerco anche di leggerle con un minimo di freddezza: senza l’enfasi, comprensibile e legittima, delle rivendicazioni e senza il riflesso, tipicamente nostro, del “tutti contro tutti”.

Il punto, al netto delle competenze formali degli enti coinvolti, è uno solo: quando sul territorio si genera un disservizio che incide sulla vita quotidiana di famiglie, studenti e docenti, il Sindaco e la sua amministrazione non possono limitarsi a registrare il problema. Devono diventare parte attiva: seguire, sostenere, sollecitare, pretendere risposte. Anche con determinazione.

Non è accettabile che le criticità restino “di qualcun altro” fino a quando non diventano politicamente rumorose.

Finalmente il Sindaco ha deciso di metterci la faccia, dopo essere stato pesantemente chiamato in causa. Bene. Ma una domanda è inevitabile: dov’era questa faccia prima?

E soprattutto: perché la stessa prontezza non si registra su altri fronti? Penso, ad esempio, ai lavori avviati e mai conclusi dell’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “M. Lecce” di Manfredonia, sui quali non arrivano mai aggiornamenti chiari, né scadenze, né assunzioni di responsabilità. È un copione noto: si interviene solo quando la pressione sale, quando la questione esplode sui social o in piazza. Nel frattempo, tutto resta avvolto nella nebbia.

Prima regola di un buon amministratore: studiare. Poi parlare.

Prima di scendere in campo a discutere con studenti, genitori e insegnanti, un amministratore deve informarsi, studiare, comprendere a fondo il problema.

Perché le questioni sollevate sono serie e, quando riguardano sicurezza e strutture pubbliche, le parole non sono un ornamento: sono una responsabilità.

Può capitare una promessa non mantenuta.

Perfino una “bugia detta a fin di bene” – pessima idea, ma umanamente comprensibile.

Ma quando si parla di sicurezza, le parole hanno un peso enorme: possono rassicurare o creare equivoci, possono accendere paure o, peggio, coprire carenze.

Per questo va detto con chiarezza: quando il Sindaco afferma che “la scuola è agibile”, non sta esprimendo una semplice opinione. Sta utilizzando un termine tecnico che, nella percezione comune, rimanda all’esistenza di un certificato di agibilità rilasciato a valle di verifiche, collaudi e accertamenti formali.

Peccato che, come purtroppo accade in molte scuole italiane, non sempre questo certificato esista. E infatti, per quanto risulta, il Liceo Galilei–Moro non ne è dotato.

Questo non significa automaticamente pericolo. Significa una cosa molto più semplice: che non si può governare un problema tecnico con un aggettivo.

Se allo stato attuale non emergono elementi visivi tali da far presumere un rischio immediato, bene. Ma allora si faccia l’unica cosa seria: si mostrino gli atti. Relazioni, sopralluoghi, verifiche, note tecniche. Non parole “scelte bene”.

E quando la confusione è già alta, arriva anche il consigliere a raddoppiarla.

Dopo l’intervento del Sindaco, un consigliere comunale di maggioranza ha infatti aggiunto ulteriori elementi di incertezza, parlando di un presunto progetto esecutivo già approvato, mancante solo del parere dei Vigili del Fuoco e del finanziamento.

Ora, non so a quali fonti attinga né a quali riunioni abbia partecipato. Ma una cosa è certa: nella realtà non esiste alcun progetto esecutivo.

Esiste un progetto preliminare che prevede l’abbattimento e la ricostruzione della scuola, per un importo stimato intorno ai 25 milioni di euro, con espropri ancora da definire.

Dire che “manca solo un parere” significa, di fatto, dire una cosa falsa. Forse non per cattiveria, ma per superficialità. E in un contesto del genere la superficialità è più pericolosa della cattiveria, perché genera confusione e alimenta sfiducia.

È evidente che servirà tempo. Molto tempo.

E con il treno del PNRR ormai passato, è altrettanto evidente che dovranno essere valutate soluzioni alternative realistiche, praticabili e rapide.

In una situazione del genere servono cose concrete, misurabili, verificabili:

Chiarezza definitiva sulle condizioni attuali dell’edificio , con atti ufficiali a supporto.

Interventi di manutenzione programmati , eseguiti fuori dall’orario didattico, per garantire sicurezza e dignità senza penalizzare gli studenti.

Un tavolo permanente vero, non una passerella: un luogo di lavoro che definisca il futuro della scuola già dal prossimo anno scolastico, con cronoprogrammi, responsabilità chiare e soluzioni anche temporanee, ma moderne e funzionali.

In conclusione: nessuno vuole allarmare nessuno.

Ma proprio per questo pretendiamo serietà.

Perché la serenità non nasce dai comunicati stampa. Nasce dalla chiarezza, dagli atti, dalla trasparenza. E da un’amministrazione che, invece di rincorrere le emergenze con frasi buone per tutti, dimostri di saper governare i problemi con le uniche cose che contano davvero: competenza e verità.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.