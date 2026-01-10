Edizione n° 5941

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

Liceo "Galilei–Moro", Ugo Galli: «La Provincia intervenga subito, la sicurezza viene prima di tutto» 

GALLI LICEO Liceo “Galilei–Moro”, Ugo Galli: «La Provincia intervenga subito, la sicurezza viene prima di tutto» 

Se la Provincia non riesce ad assicurare subito i lavori indispensabili, è necessario individuare al più presto spazi alternativi

Liceo “Galilei–Moro”, Ugo Galli: «La Provincia intervenga subito, la sicurezza viene prima di tutto» 

ph StatoQuotidino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Studenti preoccupati, famiglie in allarme e un istituto scolastico che torna al centro delle polemiche.

È il caso del liceo “Galilei–Moro” di Manfredonia, dove ieri si è verificata una caduta di calcinacci in prossimità dell’ingresso, un episodio che ha riacceso con forza il tema dell’agibilità e della sicurezza degli edifici scolastici. Una situazione definita «paradossale» dal consigliere comunale Ugo Galli, intervenuto ai nostri microfoni per commentare quanto sta accadendo. «Parliamo di un luogo in cui si educano e si formano i giovani – ha dichiarato – eppure non viene garantita la sicurezza personale. È un’incongruenza evidente che non può essere ignorata».

Galli richiama con decisione le responsabilità dell’ente competente. «La Provincia è responsabile della gestione e manutenzione degli edifici scolastici secondari di secondo grado. Ritengo che debba intervenire immediatamente, senza ulteriori rinvii». L’episodio della caduta di calcinacci viene definito «incredibile» e rappresenta, secondo il consigliere, un campanello d’allarme che non può restare inascoltato, soprattutto in una fase storica in cui la sicurezza delle persone è un tema centrale e drammaticamente attuale.

Nei giorni scorsi gli studenti hanno manifestato il proprio disagio, esprimendo timori legati all’incolumità e chiedendo certezze sull’agibilità della struttura. Un clima di tensione che coinvolge anche il personale docente e amministrativo. «Non è accettabile – sottolinea Galli – che al termine delle vacanze scolastiche venga di fatto negato un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio».

Qualora gli interventi manutentivi non potessero essere garantiti in tempi rapidi, il consigliere comunale apre anche a soluzioni alternative: «Se la Provincia non riesce ad assicurare subito i lavori indispensabili, è necessario individuare al più presto spazi alternativi dove collocare studenti, docenti e personale amministrativo. La sicurezza viene prima di tutto».

Intanto cresce la preoccupazione tra le famiglie, costrette a mandare i propri figli a scuola «con il pensiero costante che possa succedere qualcosa». «Speriamo bene per questi ragazzi, per i docenti e per tutte le famiglie coinvolte», conclude Galli. Ora la palla passa alla Provincia.

di Vincenzo Moccia

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

