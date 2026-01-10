Confronto costante sulle misure varate dalla Regione. Verifiche mensili sull’appropriatezza prescrittiva e focus su assunzioni 2026-2027

BARI – Un primo segnale di dialogo e condivisione arriva dal vertice convocato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, con i sindacati della sanità per illustrare le misure approvate dalla Giunta regionale per l’abbattimento delle liste d’attesa. L’incontro, che ha aperto la giornata istituzionale del governatore, si è svolto in videocollegamento e ha visto la partecipazione di oltre una ventina di rappresentanti del comparto sanitario, appartenenti sia alle sigle firmatarie del contratto nazionale sia a quelle non firmatarie.

Al termine della riunione il giudizio espresso dai sindacati è stato complessivamente positivo. Decaro, secondo quanto riferito, ha esordito scusandosi per i tempi ristretti della convocazione, spiegando però di aver ritenuto necessario un confronto diretto per chiarire personalmente il senso del provvedimento varato dalla Regione. Un atto che, ha sottolineato il presidente, mira a “mettere ordine” in un quadro normativo frammentato, composto da disposizioni nazionali, regionali e da una pluralità di accordi contrattuali stratificatisi nel tempo.

Durante il confronto, Decaro ha chiesto alle organizzazioni sindacali una collaborazione attiva e continuativa, proponendo incontri periodici e cadenzati per monitorare l’efficacia delle misure adottate e valutare eventuali correttivi in grado di migliorare il modello organizzativo. Un confronto che, nelle intenzioni della Regione, non dovrà essere episodico ma strutturato, con l’obiettivo di incidere concretamente sui tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all’appropriatezza prescrittiva. Secondo quanto riferito dai sindacati, nel corso della riunione è stata confermata la volontà di avviare verifiche mensili su questo fronte. Decaro avrebbe infatti evidenziato come, sulla base dei dati Istat, la Puglia registri un numero di prestazioni classificate come urgenti superiore del 50% rispetto alla media nazionale, un dato ritenuto non giustificabile e che contribuisce ad appesantire il sistema delle liste d’attesa.

Altro punto centrale del confronto ha riguardato il personale sanitario. Regione e sindacati hanno concordato sulla necessità di individuare, laddove si rendesse indispensabile un incremento degli organici, percorsi compatibili con le normative nazionali per intervenire sui piani assunzionali relativi al biennio 2026-2027. Un tema strategico, considerato il peso che la carenza di personale continua ad avere sull’efficienza del servizio sanitario regionale.

Le reazioni delle organizzazioni sindacali confermano un clima di apertura. Per Stefano Andresciani, segretario aziendale di Anaao Assomed, l’incontro rappresenta una discontinuità rispetto al passato: “Differentemente da quanto avvenuto negli ultimi anni – ha osservato – il presidente ha sentito il bisogno di comunicare direttamente le decisioni prese, illustrando il suo pensiero”. Un approccio giudicato positivamente anche da Antonio Mazzarella, responsabile delle politiche sanitarie della Cgil Puglia, che ha apprezzato “l’intento di voler coinvolgere con costanza le sigle sindacali”.

Sorpresa e interesse sono stati espressi infine da Arturo Oliva, segretario regionale Cimo, che ha sottolineato come nel corso della riunione si sia tornati a parlare dell’Osservatorio regionale sulla libera professione. “Esiste da dodici anni – ha ricordato – ne faccio parte, ma non è mai stato convocato per il suo insediamento”. Un elemento che, secondo Oliva, potrebbe rappresentare un ulteriore strumento di governance del sistema sanitario regionale.

Il confronto di ieri segna dunque l’avvio di una fase che la Regione intende improntare al dialogo e alla condivisione, nella consapevolezza che la riduzione delle liste d’attesa resta una delle principali sfide della sanità pugliese. Una sfida che, come emerso dall’incontro, potrà essere affrontata solo attraverso un lavoro congiunto tra istituzioni e rappresentanze dei lavoratori.