Le indagini sulla gestione del gruppo Facebook “Mia moglie”, finito al centro delle cronache per la diffusione di contenuti sessisti e immagini intime pubblicate senza consenso, sono approdate nel Salento. A gestire l’account riconducibile alla pagina sarebbe stato un 70enne leccese, residente nel quartiere Stadio, deceduto nel marzo 2025.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, è scaturita dalla denuncia presentata la scorsa estate da una blogger, che aveva segnalato la presenza sul gruppo di materiale a sfondo sessuale e fotografie private di vittime ignare. Le numerose segnalazioni, confluite sul sito della Polizia postale, hanno portato all’emissione di decreti di perquisizione nei confronti delle persone ritenute coinvolte nella gestione della pagina.

Nel registro degli indagati figurano la moglie del presunto gestore, una donna di 52 anni, e un 24enne, ex fidanzato della figlia. Per entrambi l’ipotesi di reato è quella di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn.

La donna è finita nel mirino degli investigatori poiché l’utenza telefonica collegata all’account social risulta a lei intestata. Assistita dall’avvocato, la 52enne si è detta profondamente scossa dall’accaduto e ha dichiarato di essere totalmente estranea ai fatti. Ha inoltre consegnato spontaneamente agli inquirenti tutti i dispositivi in suo possesso, rendendosi disponibile per ulteriori accertamenti.

Ascoltata negli uffici della Sezione per la sicurezza cibernetica, la donna ha ribadito più volte che la gestione del gruppo sarebbe stata esclusivamente attribuibile al marito.

Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, con il supporto del Centro operativo di Bari e della Sezione operativa di Lecce. Il gruppo Facebook, rimasto inizialmente online anche dopo le prime rivelazioni, è stato infine definitivamente rimosso dalla piattaforma.

Lo riporta il sito LeccePrima.