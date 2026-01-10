“Nessun pericolo immediato, ma la scuola è arrivata al limite”: Alfredo De Luca sul Galilei-Moro

MANFREDONIA – “Dal punto di vista strutturale possiamo tranquillizzare genitori, ragazzi e lavoratori: non ci sono problemi di sicurezza immediati”. A dirlo è Alfredo De Luca, docente e consigliere comunale di Manfredonia, intervenuto sullo stato del Liceo “Galilei-Moro”, al centro di segnalazioni e proteste legate a infiltrazioni d’acqua, infissi deteriorati e disagi quotidiani. Secondo De Luca, però, il nodo non è l’emergenza del momento, ma la prospettiva: “Il problema è un altro: questa scuola è arrivata al limite delle sue capacità e ha problemi seri nella gestione complessiva. Va demolita e ricostruita”.

Il docente spiega che un passaggio decisivo sarebbe stato compiuto: “Oggi questa cosa è possibile perché il progetto esecutivo è stato finalmente approvato dalla Provincia”. In origine, racconta, l’ipotesi era quella di una ristrutturazione con fondi già stanziati, ma le risorse non basterebbero: “Quei fondi non sono assolutamente sufficienti a demolire e ricostruire, quindi il finanziamento è stato dirottato”.

Quanto servirebbe? “Si parlava di 10 milioni”, riferisce De Luca, ricordando un incontro avvenuto in Provincia: “A ottobre, insieme al dirigente e ai vicepresidi, siamo andati a capire la situazione: mancava solo il parere dei Vigili del Fuoco, dopodiché il progetto poteva partire, essere finanziato e mandato in appalto”.

La speranza, ora, è che la copertura economica arrivi entro l’anno: “Aspettiamo quest’anno: vediamo se è l’anno buono perché venga finanziato dal bilancio regionale, ministeriale, europeo, quello che sia”. Ma l’avvio dei lavori aprirebbe un’altra questione: dove trasferire studenti e attività durante il cantiere? “Dovremo trovare una soluzione ponte per due o tre anni, il tempo di demolire e ricostruire”, dice De Luca. Tra le ipotesi citate, l’utilizzo di altri plessi e strutture che, complice il calo demografico, oggi risultano più libere: “Penso a Piazza Europa, ma anche ad altre scuole che potrebbero ospitare parte degli alunni”.

Intanto, i problemi restano: “I ragazzi lamentano che ci piove dentro, che quando c’è vento le finestre non tengono. Ed è tutto vero”. Tuttavia, per De Luca, intervenire con lavori costosi “per pochi mesi, un anno o due al massimo” non avrebbe senso, se l’obiettivo è l’abbattimento: “Dobbiamo puntare sulla demolizione e ricostruzione”. Il docente non risparmia critiche su interventi eseguiti in passato: “Le finestre sono vecchissime, le guaine sono vecchie. Hanno fatto lavori in maniera… discutibile: fare lavori in pieno inverno, con la pioggia, togliere la guaina e poi piove dentro…”. E aggiunge: “La responsabilità è di chi li ha fatti, in questo caso la Provincia”.

Sulla sicurezza, De Luca ribadisce la posizione: “Possiamo tranquillizzare genitori e ragazzi: la sicurezza rimane intatta”. Un punto che riguarda anche il personale: “Anche la nostra sicurezza dei lavoratori, perché siamo dentro con i ragazzi”. Resta però un margine di imprevedibilità: “Con un vento tempestoso può succedere che si rompa una finestra. Può succedere di tutto, ma è fuori dalle normali capacità di controllo”.

In chiusura, l’appello è esplicito: “Dobbiamo spingere tutti: tutte le forze politiche di Manfredonia e la Regione, perché si faccia questo nuovo plesso”. Il progetto, assicura, “è bellissimo: grande, sufficiente per tutte le classi e con una quantità enorme di laboratori”. Ma per passare dalle carte alla realtà, “ora servono i fondi”.