Entra in una fase delicata il processo penale scaturito dall’operazione “Grande Carro”, uno dei maxi procedimenti più rilevanti degli ultimi anni in Capitanata sul rapporto tra criminalità organizzata e accesso ai fondi pubblici. Nel corso dell’ultima udienza, celebrata la scorsa settimana, si è infatti concluso l’esame dei periti trascrittori incaricati di riversare su carta le numerose intercettazioni poste a fondamento dell’impianto accusatorio.

Un passaggio tecnico ma decisivo, che ha aperto immediatamente il fronte della prescrizione. A fronte delle richieste avanzate da diverse difese, che hanno sollevato la questione per numerosi imputati e capi d’imputazione, il pubblico ministero ha chiesto un termine per verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti giuridici. Il Collegio ha quindi disposto il rinvio dell’udienza al 20 gennaio 2026, data che sarà dedicata esclusivamente all’eventuale stralcio delle posizioni e dei reati prescritti.

Solo poche settimane prima, nel corso dell’udienza del 16 dicembre, il Tribunale aveva preso atto del deposito delle ultime trascrizioni delle intercettazioni, considerate uno dei pilastri dell’accusa. Un lavoro complesso, che ha richiesto anni di attività tecnica e che ha consentito di completare il quadro probatorio relativo ai presunti rapporti tra i clan e una rete di società beneficiarie di contributi pubblici, anche di matrice europea.

Il procedimento nasce dall’operazione condotta dal ROS dei Carabinieri e dal Comando per la tutela agroalimentare, che portò all’iscrizione nel registro degli indagati di 48 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concorrenza illecita con minaccia o violenza, fino al sequestro di persona a scopo di estorsione, con l’aggravante di aver agevolato un’organizzazione mafiosa ai sensi dell’articolo 416 bis.1 del Codice penale.

L’indagine si concentrò in particolare sulla batteria Sinesi-Francavilla della Società foggiana, realtà criminale storica del territorio, ritenuta protagonista di una progressiva trasformazione in una vera e propria mafia degli affari, capace di muoversi tra economia legale, fondi pubblici e relazioni istituzionali, con ramificazioni anche fuori regione e all’estero.

Ora, però, l’attenzione si sposta sulla tenuta complessiva del processo. L’udienza del 20 gennaio 2026 sarà dunque decisiva per stabilire quali posizioni verranno definitivamente stralciate e quale sarà il perimetro residuo del dibattimento. Una fase cruciale, che potrebbe segnare uno spartiacque nel destino giudiziario dell’operazione “Grande Carro”.