Home // Cronaca // Protesta Liceo Galilei-Moro. Rappresentanti istituto: "Scuola obsoleta e problemi di sicurezza, servono tempi certi"

Protesta Liceo Galilei-Moro. Rappresentanti istituto: "Scuola obsoleta e problemi di sicurezza, servono tempi certi"

Non c’è nulla di effettivamente concreto. Ci aspettiamo risposte più tangibili il prima possibile

Protesta Liceo Galilei-Moro. Rappresentanti istituto: “Scuola obsoleta e problemi di sicurezza, servono tempi certi”

ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Studenti in protesta questa mattina davanti al liceo Galilei-Moro. A spiegare le ragioni della mobilitazione sono i rappresentanti d’istituto, che puntano il dito su una serie di criticità strutturali e organizzative che – a loro dire – si trascinerebbero da anni. “Le radici affondano molti anni fa: la struttura è obsoleta e andrebbe abbattuta da tempo”, affermano. Tra i problemi più evidenti, gli studenti segnalano infiltrazioni d’acqua e fuoriuscite dai muri, oltre a condizioni che renderebbero complicato lo svolgimento regolare delle lezioni: “Ci sono buchi ovunque, entrano acqua e vento”.

Al centro della protesta anche una questione ritenuta particolarmente delicata: l’accesso e le vie di uscita. “C’è un cantiere all’ingresso che blocca la nostra via d’uscita principale. In un contesto come quello odierno è una complicazione grave”, spiegano i rappresentanti, chiedendo interventi immediati per garantire condizioni adeguate di fruibilità e sicurezza.

Ulteriore nodo, secondo gli studenti, è l’impianto di riscaldamento: “La caldaia è stata cambiata di recente, ma l’impianto resta vecchio e continua a presentare problemi”. Un quadro che, dicono, incide direttamente sulla vivibilità degli spazi scolastici.

La richiesta rivolta alle istituzioni è netta: un cronoprogramma e un piano operativo. “Vogliamo una risposta concreta che definisca le tempistiche e il piano della Provincia per risolvere queste problematiche”. Gli studenti riferiscono che sarebbe arrivato un comunicato dall’ente, ma senza indicazioni considerate sufficienti: “Non c’è nulla di effettivamente concreto. Ci aspettiamo risposte più tangibili il prima possibile”. La protesta riaccende così i riflettori sul tema dell’edilizia scolastica e sulla necessità, sottolineano gli studenti, di interventi strutturali e non più rinviabili.

di Vincenzo Moccia

Lascia un commento

