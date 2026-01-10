Manfredonia – La nota diffusa dalla Provincia di Foggia sulla sicurezza del Liceo “Galilei–Moro” non ha rassicurato la comunità scolastica. Al contrario, ha acceso un’ondata di reazioni sui social, dove genitori e cittadini denunciano incongruenze tra quanto dichiarato ufficialmente e la realtà vissuta quotidianamente all’interno dell’istituto.

Tra le richieste più ricorrenti emerge quella di trasparenza documentale. «Se va tutto bene – scrive una donna – perché non viene reso pubblico il documento di agibilità dell’edificio con data attuale? Non mi sembra una richiesta assurda». Un interrogativo che trova eco in numerosi commenti, nei quali si chiede di visionare verbali tecnici aggiornati e certificazioni ufficiali.

A preoccupare non sono solo le condizioni strutturali, ma anche una situazione che, secondo i genitori, si trascina da anni. «Sono ormai quattro anni che mio figlio frequenta quell’istituto – racconta una mamma – e già allora si parlava della costruzione di un nuovo edificio. Oggi scopriamo che si è ancora alla fase di individuazione dei canali di finanziamento». Nel frattempo, aggiunge, le criticità restano: colloqui svolti “in penombra”, pareti danneggiate, spazi inadeguati.

Un tema centrale è quello della carenza di aule e laboratori. Secondo diverse testimonianze, ambienti nati per attività didattiche specifiche sarebbero stati riconvertiti in classi. «Nel 2026 – si legge in un commento – un istituto rinuncia ai laboratori, tanto pubblicizzati durante l’open day, per far fronte al sovraffollamento. Perché non dare un limite alle iscrizioni?». Critiche anche all’accorpamento del liceo classico, che avrebbe aggravato una situazione strutturalmente già al limite.

C’è poi chi contesta apertamente la versione ufficiale. «Abbiamo foto, video e comunicati del dirigente scolastico che smentiscono quanto affermate – scrive una donna – mostrate i verbali dei tecnici e i lavori che dite di aver fatto». Altri ironizzano amaramente: «Tra poco non chiameremo più le forze dell’ordine ma la capitaneria di porto, per quanta acqua entra», commenta un uomo, riferendosi alle infiltrazioni.

Non manca il riferimento alle contraddizioni istituzionali. «Provincia e scuola si contraddicono – osserva una donna – ma ricordate: voi siete la res publica, noi solo cittadini comuni». Una distanza percepita che alimenta sfiducia e rabbia.

A pesare è anche la memoria delle promesse mancate. «Una palestra è ancora inagibile – sottolinea una donna – e le incongruenze tra note ufficiali e realtà durano da almeno dieci anni». Per molti, la pazienza è finita. «Basta con le prese in giro – scrivono due cittadini – non dobbiamo aspettare una tragedia. Il diritto all’istruzione implica strutture sicure, non solo a parole».

Il caso del Liceo Galilei–Moro riapre così una questione più ampia: la sicurezza degli edifici scolastici e il rapporto tra istituzioni e cittadini. Le famiglie chiedono atti, date, responsabilità chiare. Non comunicati rassicuranti, ma certezze verificabili. Ora la palla passa agli enti competenti, chiamati a rispondere non solo alle polemiche, ma a una richiesta precisa di verità e tutela.