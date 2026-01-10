FOGGIA – L’inverno torna a farsi sentire nel Foggiano, dove nelle ultime ore si registrano nuove precipitazioni nevose soprattutto nelle aree interne e montane. Dopo una breve tregua, la neve è tornata a cadere in alcune zone della provincia, accompagnata da un sensibile calo delle temperature.

Sul Gargano i primi fiocchi hanno fatto la loro comparsa a Monte Sant’Angelo, il comune più alto dell’area con i suoi quasi 800 metri di altitudine. La nevicata, iniziata nel tardo pomeriggio, per il momento non ha creato particolari disagi, ma ha riportato un tipico scenario invernale nel centro garganico.

Neve anche a San Marco in Lamis, dove le condizioni meteo avverse hanno portato al rinvio di un concerto di chitarra e violino previsto per la serata di oggi presso il convento di San Matteo. Una decisione presa in via precauzionale, alla luce delle difficoltà legate alla viabilità e al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Sul fronte dei Monti Dauni, qualche fiocco di neve misto a pioggia ha interessato Faeto, il comune più alto della provincia con i suoi 866 metri sul livello del mare. Anche in questo caso la situazione viene descritta come sotto controllo, senza criticità particolari per la circolazione o per i servizi essenziali.

Resta però alta l’attenzione, soprattutto alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi. Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, infatti, abbondanti nevicate avevano interessato diverse aree del territorio, costringendo numerosi sindaci dei comuni foggiani a disporre la chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 8 gennaio. In alcuni centri le ordinanze sono state prorogate anche al giorno successivo, a causa della presenza di ghiaccio lungo le principali arterie stradali.

Le temperature continuano a mantenersi rigide in tutta la provincia di Foggia, con valori particolarmente bassi nelle ore notturne e mattutine. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, soprattutto nelle zone collinari e montane, e invitano a prestare attenzione al possibile formarsi di ghiaccio, anche in assenza di nuove precipitazioni.

L’evoluzione del quadro meteo sarà monitorata nelle prossime ore, mentre l’inverno, almeno per ora, sembra intenzionato a restare protagonista sul territorio foggiano. Lo riporta l’Ansa.