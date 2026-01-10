Edizione n° 5942

BALLON D'ESSAI

SCANDALO "MIA MOGLIE" // “Mia moglie”, gruppo Facebook gestito da un pugliese (morto): indagate la moglie e l’ex della figlia
10 Gennaio 2026 - ore  18:05

CALEMBOUR

ALEX MARANGON // Caso Marangon, è svolta: cinque persone indagate per la morte del giovane a Vidor
10 Gennaio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Torna la neve nel Foggiano: fiocchi sul Gargano e temperature rigide in tutta la provincia

NEVE MONTE Torna la neve nel Foggiano: fiocchi sul Gargano e temperature rigide in tutta la provincia

Sul Gargano i primi fiocchi hanno fatto la loro comparsa a Monte Sant’Angelo, il comune più alto dell’area con i suoi quasi 800 metri di altitudine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – L’inverno torna a farsi sentire nel Foggiano, dove nelle ultime ore si registrano nuove precipitazioni nevose soprattutto nelle aree interne e montane. Dopo una breve tregua, la neve è tornata a cadere in alcune zone della provincia, accompagnata da un sensibile calo delle temperature.

Sul Gargano i primi fiocchi hanno fatto la loro comparsa a Monte Sant’Angelo, il comune più alto dell’area con i suoi quasi 800 metri di altitudine. La nevicata, iniziata nel tardo pomeriggio, per il momento non ha creato particolari disagi, ma ha riportato un tipico scenario invernale nel centro garganico.

Neve anche a San Marco in Lamis, dove le condizioni meteo avverse hanno portato al rinvio di un concerto di chitarra e violino previsto per la serata di oggi presso il convento di San Matteo. Una decisione presa in via precauzionale, alla luce delle difficoltà legate alla viabilità e al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Sul fronte dei Monti Dauni, qualche fiocco di neve misto a pioggia ha interessato Faeto, il comune più alto della provincia con i suoi 866 metri sul livello del mare. Anche in questo caso la situazione viene descritta come sotto controllo, senza criticità particolari per la circolazione o per i servizi essenziali.

Resta però alta l’attenzione, soprattutto alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi. Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, infatti, abbondanti nevicate avevano interessato diverse aree del territorio, costringendo numerosi sindaci dei comuni foggiani a disporre la chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 8 gennaio. In alcuni centri le ordinanze sono state prorogate anche al giorno successivo, a causa della presenza di ghiaccio lungo le principali arterie stradali.

Le temperature continuano a mantenersi rigide in tutta la provincia di Foggia, con valori particolarmente bassi nelle ore notturne e mattutine. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, soprattutto nelle zone collinari e montane, e invitano a prestare attenzione al possibile formarsi di ghiaccio, anche in assenza di nuove precipitazioni.

L’evoluzione del quadro meteo sarà monitorata nelle prossime ore, mentre l’inverno, almeno per ora, sembra intenzionato a restare protagonista sul territorio foggiano. Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO