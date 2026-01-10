Edizione n° 5941

Home // Politica // Upgrade della centrale En Plus di San Severo: "la politica dorme, la città resta a mani vuote"

"Un importante intervento industriale è passato quasi sotto silenzio a San Severo."

Michele Solatia
10 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

“Un importante intervento industriale è passato quasi sotto silenzio a San Severo. Dalla stampa specializzata si apprende che la centrale En Plus, gestita dal gruppo svizzero Alpiq e situata in località Ratino, ha recentemente completato un significativo upgrade di potenza, passando da 400 a 443 megawatt, con la possibilità di utilizzare fino al 25% di idrogeno nel processo di combustione.

L’intervento, realizzato da Ansaldo Energia in circa due mesi e mezzo, ha interessato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, consentendo un incremento di 43 MW, un miglioramento dell’efficienza pari allo 0,9% e una riduzione stimata di oltre 10.000 tonnellate di CO₂ all’anno. Numeri rilevanti, che delineano un’operazione di forte impatto industriale e ambientale sul territorio.

Ed è proprio qui che nasce il problema. Un intervento di tale portata non può essere calato dall’alto senza un adeguato coinvolgimento della comunità locale. La domanda, a questo punto, è inevitabile: l’amministrazione comunale ha definito una convenzione aggiornata con En Plus a seguito di questa modifica? Sono state previste compensazioni ambientali o benefici concreti per la città di San Severo?

In altri territori, la presenza di grandi impianti industriali è stata accompagnata da una politica attenta e lungimirante, capace di tradurre l’impatto sul territorio in servizi, infrastrutture, eventi culturali e benefici fiscali per i cittadini. A San Severo, invece, tutto sembra avvolto dal silenzio. Nonostante in passato siano esistiti schemi di convenzione, oggi non si ha notizia di alcun accordo aggiornato. Un vuoto che pesa, e che alimenta la sensazione di un totale disinteresse verso i diritti e le aspettative della comunità.

Non è accettabile che la politica decida di abbandonare il territorio al proprio destino. Dopo le battaglie del 2011 per impedire l’insediamento dell’impianto e le promesse sui benefici che sarebbero dovuti ricadere sulla città, ci ritroviamo ancora una volta a denunciare uno sfruttamento del territorio privo di un adeguato ritorno per i cittadini.

La mancata stipula di una convenzione tra l’amministrazione Colangelo e la società En Plus rappresenta l’ennesima occasione perduta di sviluppo e rilancio. A ciò si aggiungono finanziamenti che continuano a sfumare e una maggioranza consiliare più impegnata in lotte interne e nella tutela delle proprie posizioni che nel governo della città.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: San Severo appare sempre più sola, priva di una guida politica capace di difendere l’interesse pubblico e di trasformare le sfide industriali in opportunità di crescita. Un territorio che dà molto, ma che continua a ricevere troppo poco.”

Lo dice in una nota Michele Santarelli, Segretario Provinciale PSI – Foggia.

