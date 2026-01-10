Al sit-in degli studenti del Liceo Galilei–Moro, in stato di agitazione da alcuni giorni per sollecitare la Provincia di Foggia a mettere in sicurezza l’istituto scolastico, erano presenti anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, l’assessora Cecilia Simone e l’assessore Francesco Schiavone.

Il sindaco La Marca e l’assessora Simone hanno ribadito il pieno interesse dell’amministrazione comunale sulla vicenda, confermando di seguire la situazione sin dal primo giorno, pur trattandosi di una competenza prettamente della Provincia.

I tecnici della Provincia di Foggia, proprietaria dell’edificio scolastico, al termine del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi — richiesto dall’amministrazione comunale a seguito di alcune segnalazioni — hanno confermato che i lavori proseguiranno come da cronoprogramma e che la Provincia continuerà a operare con responsabilità, trasparenza e presenza costante. L’obiettivo è garantire, attraverso una corretta informazione e un’azione amministrativa rigorosa, la tutela della sicurezza, del diritto allo studio e della serenità delle famiglie.

«Nonostante non si tratti di una nostra competenza diretta – ha spiegato il sindaco Domenico La Marca – teniamo molto alla salute degli studenti e delle loro famiglie. Ci sentiamo responsabili e coinvolti con la comunità scolastica come cittadini e come responsabili della salute e della sicurezza dell’intera cittadinanza. Dopo le segnalazioni pervenute ai nostri assessori, abbiamo immediatamente coinvolto la Provincia di Foggia. I tecnici, oltre a risolvere il problema del riscaldamento, hanno confermato la piena agibilità della scuola».

Alla luce degli esiti del sopralluogo, l’amministrazione comunale ha invitato gli studenti a riprendere regolarmente le attività didattiche in condizioni di totale sicurezza. «Mai avremmo consentito lo svolgimento delle lezioni in situazioni non idonee», ha ribadito il primo cittadino.

Resta tuttavia alta l’attenzione sulle problematiche strutturali dell’edificio. «È nostro dovere – ha aggiunto La Marca – operare in accordo con gli organi rappresentativi della scuola e promuovere un tavolo comune di decisione e programmazione per superare le criticità esistenti, a partire dagli allagamenti che si verificano in alcuni ambienti dopo le piogge intense».

Il sindaco ha infine assicurato che, insieme all’assessora Simone, il Comune continuerà a seguire con attenzione la vicenda, pur non avendo competenze dirette in materia, nell’interesse della comunità scolastica.

«Siamo in stretto contatto con la Provincia di Foggia – ha concluso – interloquendo con il presidente Giuseppe Nobiletti, che ci ha garantito la presenza continuativa dei tecnici provinciali, i quali svolgono funzioni di controllo, verifica e autorizzazione delle lavorazioni, operando come organo di vigilanza tecnica nel rispetto delle normative vigenti».