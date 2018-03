Di:

Congedo: “Vergognoso il silenzio della Regione sulle foibe” ultima modifica: da

Bari – “FINO ad ad ora, non risulta effettuata, né a nome del Governo Vendola né a nome del Consiglio regionale, alcuna forma di celebrazione del Giorno del Ricordo sancita per legge con riferimento agli eccidi di italiani nelle foibe dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia”, ha detto in una nota il consigliere regionale PDL Saverio Congedo. “Né c’è purtroppo da stupirsi, ad opera di un governo regionale il cui presidente (all’epoca aspirante rifondatore del comunismo) votò in Parlamento contro l’istituzione di questa giornata, mentre ci saremmo aspettati da quello del Consiglio (che ci ostiniamo a ricordare come socialista democratico) qualcosa di più, quantomeno ad imitazione del suo predecessore, che almeno una nota ufficiale in questa occasione non la faceva mancare”.. Ci permettiamo ricordare che i colpi alla nuca erano quelli che i comunisti titini, con la complicità dei loro compagni italiani, infliggevano all’italiano collocato sull’orlo delle foibe perché il suo cadavere si tirasse dietro nel baratro i vivi legati a lui con strettissimi fili di ferro. Ma evidentemente – dice Congedo – di questi crimini nei confronti dell’intera umanità al nostro governatore ed ai suoi compagni e compari, pur solertissimi nel ricordare ogni altra atra analoga tragedia purché non addebitabile al loro album di famiglia, non interessa granché. Vergogna!”.– “Nella ricorrenza della Giornata del ricordo, sono certo di interpretare il senso comune dell’intero Consiglio regionale della Puglia nel commemorare le vittime delle foibe e nel ricordare con sgomento l’ennesimo crimine contro l’umanità”. Sono le parole con cui il presidente dell’Assemblea pugliese Introna celebra la ricorrenza dedicata all’eccidio di italiani nei territori sloveni e istriani, dopo l’armistizio del 1943 e alla fine della seconda guerra mondiale. “In una giornata che ci spinge ad unirci, nel rispetto dei valori assoluti dell’umanità, assumono un alto significato le parole del Capo dello Stato, che invita al ricordo nello spirito di ‘serene e riflessive celebrazioni del 150° dell’unificazione d’Italia’. Le facciamo nostre, nell’auspicio che dalla Puglia intera si possa levare in questa occasione un ‘No’ condiviso e unitario alla barbarie della morte per odio. Mai più le foibe. Mai più i campi di sterminio e i forni crematori. Mai più qualsiasi strage. La storia ci ha insegnato, con milioni di morti e stragi di innocenti, il costo della follia delle ‘disunità’ ”.Redazione Stato